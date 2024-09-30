بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أنّه "سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا.
وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف
المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد"
مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ، والتي يتم الاحتفال بضمّها
من جانب واحد في 30 سبتبمر.
فيما أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي انخرطت في التصدي للهجوم.
وسمع شهود عددا من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.
وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة،
وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة
هجومية.
وكشف مسؤولون يوم الأحد أن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت
فوق روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في
واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ بدء عمليتها
العسكرية في أوكرانيا فبراير 2022.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق.
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