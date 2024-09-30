3 شهداء من الدفاع المدني بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن غارات عدة استهدفت اليوم بلدات كفرشوبا، مشغرة وكفرحمام في البقاع الغربي اللبناني، حيث أرتقى العديد عدد من الشهداء، جراء القصف الحربي الإسرائيلي عدة مرات مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا.



وأشار المصدر الى ان الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم استهدفت 29 بلدة ومنطقة في بيروت والجنوب والبقاع.



الى ذلك، وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا صادرا عن المفوضية الأوروبية، أعلنت فيه عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة عشرة ملايين يورو للسكان في لبنان المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً كالحماية والمساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية.