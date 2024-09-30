Tuesday, 01 October 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 شهداء من الدفاع المدني بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

9/30/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 عناصر من الدفاع المدني في لبنان بغارات إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي فجر اليوم الاثنين، وفق ما اعلن الدفاع المدني.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن غارات عدة استهدفت اليوم بلدات كفرشوبا، مشغرة وكفرحمام في البقاع الغربي اللبناني، حيث أرتقى العديد عدد من الشهداء، جراء القصف الحربي الإسرائيلي عدة مرات مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا.


وأشار المصدر الى ان الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم استهدفت 29 بلدة ومنطقة في بيروت والجنوب والبقاع.


الى ذلك، وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا صادرا عن المفوضية الأوروبية، أعلنت فيه عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة عشرة ملايين يورو للسكان في لبنان المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً كالحماية والمساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية.


MENAFN30092024000072011014ID1108730987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث