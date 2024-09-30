3 شهداء من الدفاع المدني بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3 عناصر من الدفاع المدني في لبنان بغارات إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي فجر اليوم الاثنين، وفق ما اعلن الدفاع المدني.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن غارات عدة استهدفت اليوم بلدات كفرشوبا، مشغرة وكفرحمام في البقاع الغربي اللبناني، حيث أرتقى العديد عدد من الشهداء، جراء القصف الحربي الإسرائيلي عدة مرات مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا.
وأشار المصدر الى ان الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم استهدفت 29 بلدة ومنطقة في بيروت والجنوب والبقاع.
الى ذلك، وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا صادرا عن المفوضية الأوروبية، أعلنت فيه عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة عشرة ملايين يورو للسكان في لبنان المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً كالحماية والمساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية.
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