فرنسا تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب وزير
الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، إسرائيل "الامتناع عن أي توغل بري في لبنان"، داعيا إسرائيل وحزب الله إلى "وقف إطلاق النار".
ووفقا ل(فرانس برس)، قال بارو خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "أحض إسرائيل على الامتناع عن أي توغل بري ووقف إطلاق النار، وأدعو حزب الله إلى القيام بالأمر نفسه" .
وحث بارو وهو أول دبلوماسي
يزور لبنان منذ تصعيد إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في البلاد "جميع الأطراف" على "انتهاز الفرصة الآن" للقبول بمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه "لا يزال مطروحا على الطاولة".
--(بترا)
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