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فرنسا تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان

9/30/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، إسرائيل "الامتناع عن أي توغل بري في لبنان"، داعيا إسرائيل وحزب الله إلى "وقف إطلاق النار".
ووفقا ل(فرانس برس)، قال بارو خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "أحض إسرائيل على الامتناع عن أي توغل بري ووقف إطلاق النار، وأدعو حزب الله إلى القيام بالأمر نفسه" .
وحث بارو وهو أول دبلوماسي يزور لبنان منذ تصعيد إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في البلاد "جميع الأطراف" على "انتهاز الفرصة الآن" للقبول بمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه "لا يزال مطروحا على الطاولة".
--(بترا)

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