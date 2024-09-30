سيدتان تدفنان دجالا في غرفته

(MENAFN
- Al Watan)
أقدمت امرأتان بمحافظة الفيوم المصرية على دفن جثة دجال تحت سريره في غرفة نومه لتشييد مقام له تبرّكاً به بزعم أنه صاحب كرامات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من منزل أحد السكان عقب مشاجرة لسيدة مع أهلية الدجال، ومطالبتهم برد حقوقها وقضاء حاجتها لديهم من المتوفى الذي وعد بها قبل وفاته.
وتبين من التحريات الأولية ترك وصية من دجال في العقد السادس من عمره لسيدتين كانتا تسكنان معه بالمنزل ببناء مقام له، زعما لهما أنه صاحب كرامات، وتبركتا به كمقام.
وكشفت السيدتان خلال المناقشة الأولية لهما، بأنهما قامتا بتنفيذ الوصية ودفن جثة الدجال داخل المنزل، بحفرة أسفل سريره الخاص بغرفة نومه، وإلقاء كمية كبيرة من الرمال عليها، وأكدت السيدتان أنهما قامتا بدفن الدجال منذ 70 يوما.
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