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سيدتان تدفنان دجالا في غرفته

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أقدمت امرأتان بمحافظة الفيوم المصرية على دفن جثة دجال تحت سريره في غرفة نومه لتشييد مقام له تبرّكاً به بزعم أنه صاحب كرامات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من منزل أحد السكان عقب مشاجرة لسيدة مع أهلية الدجال، ومطالبتهم برد حقوقها وقضاء حاجتها لديهم من المتوفى الذي وعد بها قبل وفاته.
وتبين من التحريات الأولية ترك وصية من دجال في العقد السادس من عمره لسيدتين كانتا تسكنان معه بالمنزل ببناء مقام له، زعما لهما أنه صاحب كرامات، وتبركتا به كمقام.
وكشفت السيدتان خلال المناقشة الأولية لهما، بأنهما قامتا بتنفيذ الوصية ودفن جثة الدجال داخل المنزل، بحفرة أسفل سريره الخاص بغرفة نومه، وإلقاء كمية كبيرة من الرمال عليها، وأكدت السيدتان أنهما قامتا بدفن الدجال منذ 70 يوما.

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