المالية: ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة إلى 49.2 مليار جنيه خلال شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال (يوليو – أغسطس) 2024، ليصل إلى 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 8.7 مليار جنيه، ما يمثل 0.06% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 263.106 مليار جنيه أي ما يعادل 1.54% من الناتج المحلي الإجمالي خلال شهرين، مقابل 383.053 مليار جنيه ما يعادل 2.74% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

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وأضافت أن المصروفات العامة انخفضت بنسبة 5.9%، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالأسقف القانونية، بالإضافة إلى جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنحو 50.7%، في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظام الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، على مدار الخمس سنوات السابقة، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، فضلا عن دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

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