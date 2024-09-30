هل يتجه العالم نحو أزمة غاز جديدة؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهد مؤتمر“جاستيك” الأخير في هيوستن، وهو احتفال كبير مخصص لصناعة الغاز ، أجواء مليئة بالتفاؤل والحماس.

ففي ظل موجة من الصفقات بين وزراء الطاقة وشركات الوقود الأحفوري العملاقة، شعر المشاركون بالتفاؤل بأن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا محوريًا في التحول نحو الطاقة النظيفة.

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ومع ذلك، رافق هذا التفاؤل حالة من عدم اليقين، حيث وُجِهت انتقادات للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تعليقه منح تصاريح لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

علاوة على ذلك، هناك قلق متزايد بين خبراء الصناعة من أن السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، الذي أصبح حيويًا لأوروبا وآسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قد يواجه قريبًا أول اختبار حقيقي مع زيادة الطلب وتباطؤ الإمدادات، مما قد يؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة للغاز.

في ذروة أزمة الطاقة، كان يُعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا للخروج من الأزمة، بحسب مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

فقد أغلقت روسيا أنابيب الغاز التي كانت تزود أكثر من 40% من احتياجات أوروبا.

وإذا تمكنت القارة من تجاوز شتائين متتاليين، فإن هذا يعني أنها ستتخطى الأزمة مع زيادة المشاريع الكبيرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا وقطر والتي ستعيد التوازن إلى السوق.

وبالفعل، لم تنجُ أوروبا فحسب، بل إنها تستعد لدخول الشتاء الثالث منذ اندلاع الحرب بتخزين منشآت الغاز بنسبة 94%، متجاوزة الهدف المعلن سابقًا عند 90% بحلول نوفمبر.

وقد أسهمت مشتريات الغاز الطبيعي المسال الضخمة، التي شكلت 60% من واردات الغاز الأوروبية العام الماضي، في تحقيق هذا التقدم.

مع ذلك، عاد السوق للقلق من جديد، حيث استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، وهو المعيار العالمي، في التحليق فوق 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى قريب من أزمة 2022.

أحد المخاوف الرئيسية هو توقع انخفاض درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي.

فرغم أن الشتائين الماضيين كانا معتدلين، إلا أن الشتاء المقبل قد يكون أكثر قسوة.

ويشير أحد تجار الغاز إلى أن“حتى الشتاء العادي سيبدو أكثر برودة مقارنة بالشتاءين الماضيين”.

وهذا الأمر يمثل مشكلة مضاعفة لأوروبا، حيث ستحتاج إلى كميات أكبر من الغاز للتدفئة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، خصوصًا أن الطقس البارد غالبًا ما يصاحبه قلة الرياح، مما يؤثر على عمل مزارع الرياح.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد شمال شرق آسيا شتاءً أبرد من الأعوام الأخيرة.

وبالعودة إلى شتاء 2021 القارس، عندما وصلت درجات الحرارة في بكين إلى -20 درجة مئوية، وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا، يظل احتمال حدوث موسم قارس كهذا واردًا دائمًا.

ووفقًا لتقديرات سندري كنوتسون، من شركة“ريستاد إنرجي”، قد تؤدي موجة برد شديدة في أوروبا وآسيا إلى زيادة الطلب على الغاز بمقدار 21 مليار متر مكعب و15 مليار متر مكعب على التوالي، أي ما يعادل 4% إلى 8% من واردات المنطقتين العام الماضي.

وفي ظل امتلاء طاقة استيعاب الأنابيب في أوروبا وضعف تجارة الأنابيب في آسيا باستثناء الصين، فإن الفائض من الطلب سيحتاج إلى الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

هذا الطلب الإضافي قد يصل إلى 26 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل 7% من حجم التداول العالمي للغاز المسال العام الماضي.

القلق الثاني يتمثل في احتمال انخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب بشكل أكبر.

فوفقًا لاتفاقية مدتها خمسة أعوام من المقرر أن تنتهي في ديسمبر، تستمر روسيا في إرسال الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط أوروبا.

ورغم أن هذه التدفقات قد انخفضت إلى أقل من النصف منذ عام 2021، إلا أنها لا تزال تشكل 15 مليار متر مكعب العام الماضي، لكن أوكرانيا أعلنت بالفعل أنها لن تتفاوض على صفقة جديدة.

بناءً على ذلك، تبحث أوروبا وأوكرانيا عن حلول بديلة، وأكثر الحلول واقعية هو“المقايضة” مع أذربيجان.

ففي هذا السيناريو، سيتم إعادة تسمية الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا على أنه غاز أذربيجاني، بينما يتم تخصيص جزء من الغاز الأذربيجاني ليصبح غازًا روسيًا، وبذلك، تكون أذربيجان حرة في شراء الغاز لنفسها أو تصديره إلى تركيا.

لكن حتى في هذا السيناريو، ستظل أوروبا تواجه نقصًا في الغاز، حيث ستتلقى نفس الكميات من الغاز عبر أوكرانيا كما كانت سابقًا، لكنها ستتلقى كميات أقل من أذربيجان.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن أسعار الطاقة في أذربيجان رخيصة، قد تضطر روسيا إلى بيع الغاز لها بسعر مخفض، أو تضطر أذربيجان إلى دفع أسعار أعلى.

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد تقرر روسيا في أي لحظة وقف إمدادات الغاز“الأذربيجاني” إلى أوروبا، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وحتى الآن، لا تُظهر المحادثات أي تقدم ملموس لحل هذه المعضلة.

من ناحية أخرى، قد يؤدي الطقس والجغرافيا السياسية إلى زيادة الطلب على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في وقت قد لا يكون فيه السوق مستعدًا لتلبية هذا الطلب كما كان متوقعًا.

فعلى سبيل المثال، تأخر مشروع محطة“آركتيك إل إن جي 2” الرائدة في روسيا، والذي كان من المقرر أن يصدر حوالي 13 مليون طن سنويًا بحلول العام المقبل، وهو ما يعادل 18 مليار متر مكعب من الغاز بعد التبريد، إلا أن المشروع يواجه نقصًا في العملاء بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، والتي تشمل أي سفينة ترسو في هذه المحطة.

أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد كانت مصدرًا لخيبة الأمل الأكبر.

ورغم أن تعليق إدارة بايدن لتراخيص مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة سيؤثر على الإمدادات، إلا أن التأثير لن يظهر إلا بعد أعوام، إذ يشمل القرار المشاريع الجديدة فقط.

ومع ذلك، فإن المشكلة الفورية التي تواجه الولايات المتحدة تتمثل في إفلاس المقاول الرئيسي لمشروع“جولدن باس” في تكساس، وهو أحد المحطتين الكبيرتين اللتين كان من المفترض أن تبدآ عملياتهما في العام المقبل، وهذا الإفلاس قد يؤدي إلى تأخير المشروع لمدة ستة أشهر أو أكثر.

وبالإضافة إلى بعض التحديات في المشاريع الأصغر، يعني ذلك أنه من السعة الجديدة المتوقعة، التي تتراوح بين 25 إلى 30 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025، قد يتم تحقيق حوالي 15 مليون طن فقط، مما يفرض ضغوطًا إضافية على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

في حالة“العاصفة المثالية”، سيكون السيناريو الأسوأ هو أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أوروبا بحلول ديسمبر، مع اختفاء الغاز الروسي بشكل كامل بحلول الأول من يناير.

على المدى القصير، لن تنفد إمدادات الوقود من القارة، وذلك بفضل المخزونات القياسية التي تمتلكها، إلى جانب توفر الطاقة النووية (حيث عادت العديد من المفاعلات الفرنسية للعمل بعد إغلاقها في عام 2022) والطاقة الكهرومائية (التي عززتها الأمطار الغزيرة).

ومع ذلك، فإن هذه العوامل ستؤدي إلى استنزاف احتياطيات الغاز بوتيرة أسرع، مما يفرض الحاجة إلى أول عملية إعادة تعبئة كبيرة منذ أزمة 2022.

وستكون شهية أوروبا لإعادة تعبئة المخزونات أكبر هذه المرة، نظرًا لأنها قامت بتوسيع قدرتها على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز بمقدار الخمس، مما يعني أنها ستكون أقل تقييدًا في سعيها للحصول على كميات أكبر من الغاز في السوق العالمي.

هذا الوضع قد يدفع أوروبا إلى الدخول في منافسة شرسة مع آسيا للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع أسعار السوق الفورية ويزيد من الضغوط على الإمدادات العالمية.

تعتقد آن صوفي كوربو، من جامعة كولومبيا، أن الأسعار قد تصل بسهولة إلى 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية العام المقبل.

والدول الآسيوية الأكثر ثراءً، مثل الصين، ستكون محمية بشكل كبير، حيث تعتمد في تلبية احتياجاتها على عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مرتبطة بأسعار البترول.

وبينما تواجه أوروبا وضعًا مختلفًا، إذ تعتمد غالبية مشترياتها إما على السوق الفورية أو ترتبط بالأسعار الفورية، ولا يمكنها الاستغناء عن الغاز بعد إغلاق معظم محطاتها التي تعمل بالفحم.

وبالتالي، سيكون على الحكومات، أو شركات المرافق، أو المستهلكين، أو مزيج منهم جميعًا، تحمل التكاليف المتزايدة.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية، فقد لا تتمكن من تحمل هذه التكاليف.

فقد عادت بعض هذه الدول مؤخرًا إلى السوق بعد انخفاض الأسعار العام الماضي، أو استوردت الغاز الطبيعي المسال لأول مرة، لكن أي ارتفاع حاد في الأسعار سيوقف هذا الاتجاه بشكل مفاجئ.

وقد تجد العديد من هذه الدول نفسها مضطرة للعودة إلى استخدام الفحم، بينما قد تواجه بعضها انقطاعات متكررة في الكهرباء، مع احتمال أن يستمر انتظار الإمدادات الجديدة لفترة طويلة.