رئيس بلدية بيرزيت : - 60 ألف مواطن في بيرزيت وحولها بأمس الحاجة الى مستشفى حكومي

MENAFN - Palestine News ) بيرزيت / PNN/ قال رئيس بلدية بيرزيت نضال شاهين إن بيرزيت والبلدات المحيطة تعاني بشدة بسبب عدم توفر شبكات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة، وهو الأمر الذي يؤدي الى مكرهة صحية قرب بلدة عين سينيا ومنها الى بقية الوديان.

وشدد خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن المياه العادمة تتسرب وتلوث المياه الجوفية في المنطقة والنظام البيئي ككل، مطالبا بوضع حد فوري لهذه المكرهة الصحية

وأكد أن الحكومة وعدت بيرزيت والبلديات والمجالس القروية المحيطة بمشروع صرف صحي متكامل قبل نحو عامين بقرابة 40 مليون دولار، مردفا: لكن لم يتحقق شيئا على أرض الواقع لذلك نتسائل أين المشروع وأين الأربعين مليون دولار الموعودين بها.

وتابع: شبكة الصرف الصحي في بيرزيت تمتد على مساحة 12 كيلو متر من أصل 40 كيلومتر حسب المخطط الهيكلي القديم، موضحا أن مد الشبكة الحالية تم بتمويل ذاتي من البلدية، ولم توفر الحكومة أي مشروع صرف صحي في المنطقة.

وقال شاهين: استلمت البلدية في شهر نيسان من العام الحالي 2024، وبدأنا بشق شبكة الصرف الصحي لشارع برهام الرئيسي الذي يخدم قرابة 2000 مواطن بطول 3 ونصف كيلو متر، حيث أنجزنا كيلومترين بما فيها بنية تحتية كاملة من كهرباء وماء واتصالات حتى لا يتم حفر الشارع مرة أخرى.

وأوضح أن معالجة قضية الصرف الصحي مكلفة جدا، إذ إن تكلفة كل كيلو متر تحتاج الى مليون شيكل، في وقت تحتاج فيه بيرزيت الى أكثر من 50 مليون شيكل كحد أدنى لإنجاز شبكة على كامل البلدة.





وعودات حكومية دون تنفيذ..

وأكد أن البلدية توجهت أكثر من مرة الى الحكومة من أجل وقف هذه المشكلة البيئية "لكن لم نر شيئا على الإطلاق".

وطالب بحل مشكلة الصرف الصحي في بيرزيت عبر بناء شبكة صرف صحي ومحطة للتنقية، متهما الحكومة بالتقصير الكبير في بلدة بيرزيت والقرى والبلدات المجاورة.

نطالب بمستشفى حكومي..

وحول الواقع الصحي في بيرزيت، أوضح شاهين أن البلدية قبل عامين ونصف العام وفرت قطعة أرض على مساحة 14 دونم من أملاك البلدية لوزارة الصحة لإنشاء المستشفى الهندي في بيرزيت، والبلدية افتتحت طرق لقطعة الأرض في ذلك الوقت وقامت بتعبيدها، مردفا: لكن للأسف قامت السلطة بتحويل المشروع من بيرزيت الى بلدة عرابة في محافظة جنين.

وتابع: لدينا مركز صحي بدأنا العمل فيه منذ قرابة 4 سنوات، والبناء الخارجي جاهز، لكن منذ عامين أوقفت وزارة الصحة العمل فيه بسبب الأزمة المالية، وبالتالي لم يكتمل المشروع.

وشدد أن بلدية بيرزيت طالبت وزارة الصحة أكثر من مرة لإنجاز المركز الصحي لكن دون فائدة، مردفا: واليوم نرتب لجلسة مع وكيل وزارة الصحة من أجل المطالبة للانتهاء من المشروع الذي من المفترض أن يخدم 13 تجمعا سكانيا في المنطقة بواقع 60 ألف مواطن.

وتابع: لا يوجد أي مركز صحي حكومي سوى مراكز صغيرة لتطعيم الأطفال دون أي امكانات، لذا نلجأ الى رام الله بحثا عن العلاج وهذا يزيد العبء والضغط على مجمع فلسطين الطبي.

وأضاف: لا يوجد عمل منظم واستراتيجي من وزارة الصحة، هناك تقصير كبير في بيرزيت ومنطقة بيرزيت، ومطلبنا الأساسي مستشفى حكومي.



ممنوعون من استخدام المكب..

وحول واقع جمع النفايات في بيرزيت، أوضح رئيس البلدية أن هناك مشكلة حقيقية في التخلص منها، مشيرا أن بلدية بيرزيت تملك مكبا للنفايات بعد جسر عطارة، لكن الاحتلال أغلق المكب مؤخرا ويصادر أي مركبة تقوم بإلقاء النفايات فيه، ولدينا مركبة تابعة للبلدية مصادرة من قبل الاحتلال على خلفية قرار المنع.

وقال إن البلدية توجهت الى الشؤون المدنية والحكم المحلي دون أي نتيجة، وكان الرد أن الحكومة ستعمل على إقامة محطة ترحيل النفايات في المستقبل في منطقة رمون، وهذا الأمر يحتاج الى سنوات، لذلك نناشد وزارة الحكم المحلي والشؤون المدنية بحل هذه المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي والضغط لإعادة استخدام المكب.



شح كبير للمياه..

وحول الواقع المائي في بيرزيت، أوضح رئيس البلدية أن مشكلة المياه في بيرزيت قديمة وتعود الى 4 سنوات، حيث من المفترض أن يخصص لبيرزيت 16 ألف كوب أسبوعيا، ولكن ما يصل كل اسبوع 3 الى 4 الاف كوب، وهذه معضلة حقيقية.

وتابع: كان هناك تبادل للاتهامات.. ولكن منذ شهر تقريبا التزمت سلطة المياه بتوفير المياه كل أسبوعين 4 أيام، لكن المشكلة الرئيسية مع الاحتلال الذي لا يزودنا بالكمية الكافية للمنطقة.

وشدد أن مطالب بلدية بيرزيت تتمثل في العمل على خط مياه خاص يغذي بلدة بيرزيت بسبب الحاجة الملحة لهذا الأمر، مردفا: المفروض أن يصل 8 آلاف كوب يوميا لبيرزيت والمنطقة المجاورة.

نطالب الحكومة بتسديد الديون..

وحول الواقع المالي في البلدية، أوضح أنه تعيس جدا، مشيرا أن موازنة البلدية السنوية تتراوح ما بين 6 الى 8 مليون شيكل، في وقت تبلغ مجمل الديون على البلدية 3 مليون شيكل.

وأكد أن مجمل الديون على الحكومة لصالح البلدية تبلغ 8 مليون شيكل.

وأشار الى أن وزارة المالية كانت تجبي ضريبة الأملاك لغاية شهر حزيران من العام الحالي 2024، مؤكدا أن 90 في المئة من الجباية يتم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب الخصومات.

وشدد أن البلدية تخاطب وزارة المالية كل أسبوع لكن دون فائدة.

وقال شاهين: بدأنا هذا الشهر ندخل في أزمة كبيرة للرواتب، لغاية اللحظة لا يوجد في صندوق البلدية سوى 30 ألف شيكل ونحن بحاجة الى 180 الف شيكل علما أن لدينا 53 موظف.

وأضاف: لغاية اللحظة لن نستطيع الإيفاء بدفع الرواتب.



