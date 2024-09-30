ريان سرهانت يكشف أسراره العقارية في قمة دبي العقارية

(MENAFN
- Total Communications)
نجم تلفزيون الواقع ريان سيرانت يتولى دوراً جديداً
على مسرح العقارات في دبي
أحد أشهر الوسطاء في العالم، ونجم برنامج "اونينغ مانهاتن"
يشارك أسرار العقارات مع الوسطاء
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2024: سيعتلي قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع، ريان سيرهانت، المسرح في "قمة العقارات في دبي - صناع التغيير"، التي ستقام في قاعة كوكا كولا أرينا في 24 أكتوبر في دبي، للمساعدة في توجيه الوسطاء حول كيفية النجاح في سوق العقارات المتطور باستمرار في إمارة دبي.
وسيكشف سيرهانت، الذي عرض برنامجه الواقعي أونينغ مانهاتن "Owning Manhattan" لأول مرة على المنصة المتخصصة في البث الرقمي نتفليكس Netflix في يونيو، الأسرار وراء نجاحه في مبيعات العقارات بمليارات الدولارات.
وسيظهر إلى جانبه فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم العقارية"، التي تعد أكبر شركة وساطة عقارية في دبي، والتي تدير محفظة استثمار عقاري تزيد قيمتها عن 15 مليار درهم إماراتي (4.08 مليار دولار أمريكي).
وسيمنح هذا الحدث المحترفين الطموحين في هذه الصناعة فرصة نادرة لاكتساب المعرفة الداخلية من اثنين من المحترفين في قمة تجارتهم، حول ما يلزم لإحداث تأثير في سوق العقارات في دبي شديد التنافسية.
ويأتي هذا الحدث في وقت ازدهار العقارات في دبي، والتي شهدت مبيعات بقيمة 47.3 مليار درهم إماراتي (12.88 مليار دولار أمريكي) في أغسطس الماضي، ارتفاعاً من 4.7 مليار درهم إماراتي (1.28 مليار دولار أمريكي) لنفس الشهر في عام 2020. ومن المتوقع هذا العام أن يستثمر الأثرياء من جميع أنحاء العالم أكثر من 16 مليار درهم إماراتي (4.36 مليار دولار أمريكي) في عقارات دبي.
وقال سيرهانت، الذي أبرم صفقات مبيعات بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ومثّل العملاء في صفقات قياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة: "لقد بنت دبي بيئة عقارية ديناميكية، واجتذبت بشكل مفهوم قدراً متزايداً من اهتمام المستثمرين العالميين في السنوات الأخيرة".
وأضاف قائلاً: "أنا متحمس للانضمام إلى قائد مبتكر في مجال العقارات مثل فراس، الذي يتمتع بمعرفة عميقة بسوق دبي، لمشاركة الخبرة التي اكتسبناها في بناء أعمالنا، مع وكلاء العقارات الطموحين الذين يريدون تسريع حياتهم المهنية".
وسيقدم برنامج القمة الذي يستمر سبع ساعات نظرة تفصيلية خاصة لوسطاء العقارات حول مستقبل سوق العقارات في دبي مصممة لمساعدتهم على البقاء في الصدارة.
وسيتضمن برنامج القمة إرشادات حول كيفية بيع أكبر المشاريع الضخمة على الخارطة، واستراتيجيات تسويق متطورة، ودليل خطوة بخطوة حول كيفية الانتقال إلى سوق العقارات الفاخرة للغاية في دبي وتحقيق الازدهار فيها.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الذي أسس شركة "إف إي إم العقارية" في عام 2009 في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية : "نريد من الوسطاء أن يغادروا هذا الحدث مستلهمين ومتمكنين من الرؤى العملية، ويعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله، والنتائج التي سيحققونها".
وكان سيرهانت قد بدأ مسيرته المهنية في مجال العقارات في نيويورك في عام 2008، وكسب 9000 دولار أمريكي فقط في عامه الأول. وبحلول عام 2012، تم تصنيفه بين أفضل وكلاء العقارات في المدينة.
وفي نفس العام، أصبح سيرانت نجم أول مواسم مسلسل تلفزيون الواقع التسعة "مليون دولار ليستينغ نيويورك" على قناة "برافو"، وظهر لاحقاً في المسلسلين الفرعيين "سِل ات لايك سيرانت" و "ريانز رينوفيشن".
وأسس سيرانت شركته الخاصة للسمسرة العقارية في نيويورك في سبتمبر 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين، توسعت الشركة إلى ثماني ولايات، وزاد فريقها إلى أكثر من 700 موظف في جميع أنحاء 19 ولاية أمريكية، وأصبح رئيسها التنفيذي واحداً من أنجح وأشهر سماسرة العقارات في العالم.
انتهى
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