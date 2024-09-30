الشرطة الألمانية تدهم وتفتش منازل مؤيدين لفلسطين

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - شنت الشرطة الألمانية -اليوم الاثنين- حملة تفتيش شملت منازل في العاصمة برلين على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الشرطة على منصة "إكس" إن هناك اشتباها في أن 5 رجال "ارتكبوا جرائم ذات دوافع مؤيدة للفلسطينيين".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة مستمرة ويشارك فيها حوالي 125 من أفراد الشرطة.

وكانت الشرطة الألمانية قد شنت حملة مماثله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بعض المدن الألمانية قالت إنها تستهدف عناصر من حركتي حماس وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للفلسطينيين المحظورتين في البلاد، والمتعاطفين معهما، وفق بيان للوزارة.

وحظرت ألمانيا مع بداية معركة طوفان الأقصى مظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تأييدها لطرد داعمي حماس من ألمانيا، وأيد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الموقف، مطالبا مسلمي البلاد بإدانة الحركة التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.