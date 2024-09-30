الشرطة الألمانية تدهم وتفتش منازل مؤيدين لفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين / PNN - شنت الشرطة الألمانية -اليوم الاثنين- حملة تفتيش شملت منازل في العاصمة برلين على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الشرطة على منصة "إكس" إن هناك اشتباها في أن 5 رجال "ارتكبوا جرائم ذات دوافع مؤيدة للفلسطينيين".
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة مستمرة ويشارك فيها حوالي 125 من أفراد الشرطة.
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت حملة مماثله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بعض المدن الألمانية قالت إنها تستهدف عناصر من حركتي حماس وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للفلسطينيين المحظورتين في البلاد، والمتعاطفين معهما، وفق بيان للوزارة.
وحظرت ألمانيا مع بداية معركة طوفان الأقصى مظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تأييدها لطرد داعمي حماس من ألمانيا، وأيد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الموقف، مطالبا مسلمي البلاد بإدانة الحركة التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
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