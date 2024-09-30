أبو الرب يُطلع ممثل المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN -
أطلع محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الاثنين، ممثل
المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية شون موفات، على أوضاع محافظة جنين في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد وتيرتها بحق أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الرب، موفات في دار المحافظة، بحضور رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ.
واستعرض أبو الرب أمام ضيفه مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة وتحديداً الوضعين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية ضد أبناء شعبنا، واتباع سياسة تدمير البنية التحتية والإغلاقات واعتداءات المستعمرين، التي تعرقل بدورها حالة الأمن والاستقرار.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد أبو الرب صعوبة المرحلة الحالية وتراجع الاقتصاد الفلسطيني خاصة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، والعمل على دفع عجلة التنمية نحو الأمام، مطالبا الضيف الأميركي بنقل المعاناة التي تمر بها المحافظة، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاجتياحات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والمساعدة في عملية إعادة إعمار ما تم تدميره، مبيناً أهمية الدور الأميركي في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتطرق أبو الرب إلى الحديث عن ضرورة فتح حاجز الجلمة، كونه الشريان الاقتصادي للمحافظة، والسماح للعمال بالعمل داخل أراضي الـ48، وتمكين طلبة الجامعة العربية الأمريكية من أراضي الـ48 من الوصول إلى مقاعد الدراسة، داعياً الدبلوماسي الأميركي إلى زيارة الجامعة العربية الأمريكية للاطلاع على أوضاع الجامعة، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم للجامعة، وتعزيز الشراكة معها لتمكينها وتطويرها، بالإضافة إلى المساعدة على تقديم المشاريع التنموية والتطويرية التي من شأنها المساعدة على الارتقاء بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني، وكذلك تطوير المنطقة الصناعية في جنين.
وأكد المحافظ التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تعزيز الحالة الأمنية وتطبيق سيادة القانون، مثمناً الجهود المبذولة في إطار حفظ الأمن والنظام وصون كرامة المواطن، مشيراً إلى ضرورة تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من أداء دورها.
من جانبه، أكد موفات، أهمية هذه الزيارة في الاطلاع عن كثب على الوضع العام في محافظة جنين، معبراً عن استيائه مما رآه من دمار وخراب في الممتلكات والبنية التحتية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك على الأصعدة كافة، متمنياً أن يعم الأمن والسلام ففلسطين أسوةً بباقي دول العالم.
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