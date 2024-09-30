أبو الرب يُطلع ممثل المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN -أطلع محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الاثنين، المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية شون موفات، على أوضاع محافظة جنين في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد وتيرتها بحق أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الرب، موفات في دار المحافظة، بحضور رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ.

واستعرض أبو الرب أمام ضيفه مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة وتحديداً الوضعين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية ضد أبناء شعبنا، واتباع سياسة تدمير البنية التحتية والإغلاقات واعتداءات المستعمرين، التي تعرقل بدورها حالة الأمن والاستقرار.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد أبو الرب صعوبة المرحلة الحالية وتراجع الاقتصاد الفلسطيني خاصة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، والعمل على دفع عجلة التنمية نحو الأمام، مطالبا الضيف الأميركي بنقل المعاناة التي تمر بها المحافظة، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاجتياحات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والمساعدة في عملية إعادة إعمار ما تم تدميره، مبيناً أهمية الدور الأميركي في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتطرق أبو الرب إلى الحديث عن ضرورة فتح حاجز الجلمة، كونه الشريان الاقتصادي للمحافظة، والسماح للعمال بالعمل داخل أراضي الـ48، وتمكين طلبة الجامعة العربية الأمريكية من أراضي الـ48 من الوصول إلى مقاعد الدراسة، داعياً الدبلوماسي الأميركي إلى زيارة الجامعة العربية الأمريكية للاطلاع على أوضاع الجامعة، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم للجامعة، وتعزيز الشراكة معها لتمكينها وتطويرها، بالإضافة إلى المساعدة على تقديم المشاريع التنموية والتطويرية التي من شأنها المساعدة على الارتقاء بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني، وكذلك تطوير المنطقة الصناعية في جنين.

وأكد المحافظ التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تعزيز الحالة الأمنية وتطبيق سيادة القانون، مثمناً الجهود المبذولة في إطار حفظ الأمن والنظام وصون كرامة المواطن، مشيراً إلى ضرورة تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من أداء دورها.

من جانبه، أكد موفات، أهمية هذه الزيارة في الاطلاع عن كثب على الوضع العام في محافظة جنين، معبراً عن استيائه مما رآه من دمار وخراب في الممتلكات والبنية التحتية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك على الأصعدة كافة، متمنياً أن يعم الأمن والسلام ففلسطين أسوةً بباقي دول العالم.