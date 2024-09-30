الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "غير إنسانية".
وأشارت الوكالة في منشور على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إلى أنه ليس أمام العائلات الفلسطينية في غزة أي خيار سوى العيش بجانب جبال من النفايات المتراكمة التي تتسرب بالقرب منها مياه الصرف الصحي، ما يُعرّضها للأمراض، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا واسعا على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، ما أسفر وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اليوم، عن استشهاد أكثر من 41,615 وإصابة أكثر من 96,359 ألفا آخرين.
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