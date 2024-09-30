الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "غير إنسانية".

وأشارت الوكالة في منشور على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إلى أنه ليس أمام العائلات الفلسطينية في غزة أي خيار سوى العيش بجانب جبال من النفايات المتراكمة التي تتسرب بالقرب منها مياه الصرف الصحي، ما يُعرّضها للأمراض، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا واسعا على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، ما أسفر وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اليوم، عن استشهاد أكثر من 41,615 وإصابة أكثر من 96,359 ألفا آخرين.



