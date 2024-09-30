الاحتلال يجرف 20 دونما من أشجار الزيتون في برطعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين من أهالي برطعة شمال غرب جنين.
وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن جرافات الاحتلال اقتلعت وجرفت ما يقارب 20 دونما من أراضي المواطنين، في المنطقة المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.
ومع تصاعد إجراءات الاحتلال وهجمات المستعمرين، تتوقع وزارة الزراعة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من المساحة المزروعة بالزيتون، ما قد يترتب عليه فقدان نحو 15% من الإنتاج (إنتاجية الشجرة خلف جدار الفصل العنصري أصلا ضعيفة لعدم تمكن أصحابها من خدمتها طوال العام).
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