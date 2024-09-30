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الاحتلال يجرف 20 دونما من أشجار الزيتون في برطعة

9/30/2024 8:09:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين من أهالي برطعة شمال غرب جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن جرافات الاحتلال اقتلعت وجرفت ما يقارب 20 دونما من أراضي المواطنين، في المنطقة المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.

ومع تصاعد إجراءات الاحتلال وهجمات المستعمرين، تتوقع وزارة الزراعة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من المساحة المزروعة بالزيتون، ما قد يترتب عليه فقدان نحو 15% من الإنتاج (إنتاجية الشجرة خلف جدار الفصل العنصري أصلا ضعيفة لعدم تمكن أصحابها من خدمتها طوال العام).

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