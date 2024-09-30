برهم يتفقد مدرسة بدو الكعابنة الأساسية بعد اعتداء الاحتلال ومستعمريه الوحشي

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- تفقد وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الاثنين، مدرسة بدو الكعابنة الأساسية المختلطة في تربية أريحا، التي تعرضت لهجوم همجي من مجموعة من المستعمرين وجيش الاحتلال.
وشارك الوزير في الجولة محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ووكيل التربية والتعليم نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والمدير العام لتربية أريحا أمجد خضيري، وكادر من الوزارة والمديرية، وممثلو التجمع.
وأكد الوزير برهم أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة تقديم التعليم لأبنائنا في كل المناطق، واصفاً ما شهدته مدرسة بدو الكعابنة من اعتداء وحشي بالانتهاك الصارخ لحقوق طلبتنا في التعليم الآمن.
وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب هذه المدارس والطلبة في وجه هذه الهجمات، وستواصل مع كل الشركاء تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العملية التعليمية في كل جزء من فلسطين، مهما كانت الظروف.
وخلال الجولة، قام الوفد بزيارة مرافق المدرسة المتضررة، حيث استمع للاحتياجات والتحديات التي تواجهها المدرسة نتيجة الهجوم الأخير، كما عاد مدير المدرسة رامي الدمنهوري، في منزله بعد تعرضه للاعتداء والاعتقال من قوات الاحتلال، حيث أصيب بكدمات في مختلف أنحاء جسده، مثمناً ثباته ودفاعه عن حق طلبة المدرسة وكادرها رغم التحديات الماثلة.
وفي سياق آخر، شارك الوزير برهم في افتتاح مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في محافظة أريحا، حيث أكد أهمية تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الرسالة التربوية، منوها إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بحق المنظومة التعليمية، ومتابعتها على الأصعدة كافة.
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