برهم يتفقد مدرسة بدو الكعابنة الأساسية بعد اعتداء الاحتلال ومستعمريه الوحشي

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN- تفقد والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الاثنين، مدرسة بدو الكعابنة الأساسية المختلطة في تربية أريحا، التي تعرضت لهجوم همجي من مجموعة من المستعمرين وجيش الاحتلال.

وشارك الوزير في الجولة محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ووكيل التربية والتعليم نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والمدير العام لتربية أريحا أمجد خضيري، وكادر من الوزارة والمديرية، وممثلو التجمع.

وأكد الوزير برهم أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة تقديم لأبنائنا في كل المناطق، واصفاً ما شهدته مدرسة بدو الكعابنة من اعتداء وحشي بالانتهاك الصارخ لحقوق طلبتنا في التعليم الآمن.

وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب هذه المدارس والطلبة في وجه هذه الهجمات، وستواصل مع كل الشركاء تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العملية التعليمية في كل جزء من فلسطين، مهما كانت الظروف.

وخلال الجولة، قام الوفد بزيارة مرافق المدرسة المتضررة، حيث استمع للاحتياجات والتحديات التي تواجهها المدرسة نتيجة الهجوم الأخير، كما عاد مدير المدرسة رامي الدمنهوري، في منزله بعد تعرضه للاعتداء والاعتقال من قوات الاحتلال، حيث أصيب بكدمات في مختلف أنحاء جسده، مثمناً ثباته ودفاعه عن حق طلبة المدرسة وكادرها رغم التحديات الماثلة.

وفي سياق آخر، شارك الوزير برهم في افتتاح مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في محافظة أريحا، حيث أكد أهمية تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الرسالة التربوية، منوها إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بحق المنظومة التعليمية، ومتابعتها على الأصعدة كافة.