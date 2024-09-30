إطلاق اليوم الفلسطيني الأول لأشباه الموصلات

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أطلقت شركة "أورايون" برعاية وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي اليوم الفلسطيني الأول لأشباه الموصلات "Semiconductor Day"، الذي يأتي للتعرف إلى أحدث التقنيات في صناعة أشباه الموصلات.
وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرازق نتشة، إن قطاع أشباه الموصلات يعد فرصة كبيرة للنمو والابتكار في ظل التحولات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات من أجل استغلال هذه الفرصة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وفتح آفاق جديدة في الساحة العالمية، ولا سيما لشركة "أورايون" التي باتت تمثل بوابة لفلسطين في أسواق أشباه الموصلات الدولية.
وشدد نتشة على ضرورة تمكين الشباب الفلسطينيين، مؤكدًا أن طلبة فلسطين من بين الأبرز عالميًا في مجالات التكنولوجيا وهندسة الحاسوب.
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها لدعم الابتكار والتطوير المؤسسي، وتمكين الشركات الفلسطينية من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورايون نسيب ناصر أن هذا الحدث يمثل محطة هامة لتقديم رؤى جديدة وابتكارات في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية النقاشات واللقاءات التي ستسهم في تطوير هذا القطاع.
ولفت إلى أن "أورايون" تطمح إلى أن تكون رائدة في تعزيز حضور فلسطين في صناعة أشباه الموصلات، وتعمل على تأسيس نواة تكنولوجية عبر مدينة روابي، التي تعد الحاضنة التكنولوجية الأولى في فلسطين.
وتُعتبر شركة أورايون لتقنيات الدوائر المتكاملة أول شركة فلسطينية متخصصة في تصميم رقاقات الحاسوب المتقدمة، وقد تأسست عام 2023.
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