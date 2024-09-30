إطلاق اليوم الفلسطيني الأول لأشباه الموصلات

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أطلقت شركة "أورايون" برعاية وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي اليوم الفلسطيني الأول لأشباه الموصلات "Semiconductor Day"، الذي يأتي للتعرف إلى أحدث التقنيات في صناعة أشباه الموصلات.

وقال الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرازق نتشة، إن قطاع أشباه الموصلات يعد فرصة كبيرة للنمو والابتكار في ظل التحولات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات من أجل استغلال هذه الفرصة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وفتح آفاق جديدة في الساحة العالمية، ولا سيما لشركة "أورايون" التي باتت تمثل بوابة لفلسطين في أسواق أشباه الموصلات الدولية.

وشدد نتشة على ضرورة تمكين الشباب الفلسطينيين، مؤكدًا أن طلبة فلسطين من بين الأبرز عالميًا في مجالات التكنولوجيا وهندسة الحاسوب.

وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها لدعم الابتكار والتطوير المؤسسي، وتمكين الشركات الفلسطينية من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورايون نسيب ناصر أن هذا الحدث يمثل محطة هامة لتقديم رؤى جديدة وابتكارات في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية النقاشات واللقاءات التي ستسهم في تطوير هذا القطاع.

ولفت إلى أن "أورايون" تطمح إلى أن تكون رائدة في تعزيز حضور فلسطين في صناعة أشباه الموصلات، وتعمل على تأسيس نواة تكنولوجية عبر مدينة روابي، التي تعد الحاضنة التكنولوجية الأولى في فلسطين.

وتُعتبر شركة أورايون لتقنيات الدوائر المتكاملة أول شركة فلسطينية متخصصة في تصميم رقاقات الحاسوب المتقدمة، وقد تأسست عام 2023.