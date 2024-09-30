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غالانت: سنستخدم كل قدراتنا لعودة سكان الشمال إلى منازلهم

9/30/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن هدف إسرائيل في لبنان هو "إعادة سكان الشمال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستٌفعّل لأجل ذلك قواتها برا وبحرا وجوا".

وأكد غالانت في تصريحات خلال لقائه قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية المحتلمة في لبنان: "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".

وأضاف: "من أجل عودة سكاننا إلى منازلهم في الشمال سنستخدم قدراتنا كافة بما في ذلك القوات البرية".

وأشار إلى أن اغتيال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله "مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية".

يأتي ذلك وسط تقارير عن حشود عسكرية إسرائيلية بما فيها عشرات الدبابات قرب الحدود اللبنانية.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد اليوم الاثنين في كلمة متلفزة أن الحزب مستعد لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي وأنه جاهز للالتحام البري معه.

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