Monday, 30 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح وحماس تبحثان الأربعاء في القاهرة الحرب الإسرائيلية ووسبل تحقيق المصالحة

9/30/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الإثنين، أن وفدا منها سيلتقي قادة من حركة حماس في القاهرة، بعد غد الأربعاء، لبحث "حرب الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت حركة فتح، في بيان، إن "وفد من الحركة
سيتوجه للقاهرة الأربعاء القادم".

وذكرت أن الوفد "يضم نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

وأضافت أن الوفد "سيبحث مع قادة حركة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان".

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في بالضفة الغربية والقدس مما أدى إلى استشهاد 719 شخصا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

MENAFN30092024000205011050ID1108729254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث