فتح وحماس تبحثان الأربعاء في القاهرة الحرب الإسرائيلية ووسبل تحقيق المصالحة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الإثنين، أن وفدا منها سيلتقي قادة من حركة حماس في القاهرة، بعد غد الأربعاء، لبحث "حرب الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت حركة فتح، في بيان، إن "وفد من الحركة

سيتوجه للقاهرة الأربعاء القادم".

وذكرت أن الوفد "يضم نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

وأضافت أن الوفد "سيبحث مع قادة حركة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان".

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في بالضفة الغربية والقدس مما أدى إلى استشهاد 719 شخصا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.