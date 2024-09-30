البلدي أقر تطوير مشروع واجهة الشويخ وأعاد واجهة الجهراء البحرية للجهاز التنفيذي للدراسة

MENAFN - Al-Anbaa) بداح العنزي

أحال المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة عبدالله المحري مشروع واجهة الجهراء البحرية إلى الجهاز التنفيذي وذلك لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وتقدير عدد السكان وتقديم الرأي القانوني.

من جانب آخر، أقر المجلس مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي، حيث تبلغ مساحة المشروع 150766م2 وتنقسم إلى 4 مناطق كل منطقة تضم العديد من الانشطة والاستعمالات تشمل ومساحات خضراء اضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية.











