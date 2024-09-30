البلدي أقر تطوير مشروع واجهة الشويخ وأعاد واجهة الجهراء البحرية للجهاز التنفيذي للدراسة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
أحال المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة عبدالله المحري مشروع واجهة الجهراء البحرية إلى الجهاز التنفيذي وذلك لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وتقدير عدد السكان وتقديم الرأي القانوني.
من جانب آخر، أقر المجلس مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي، حيث تبلغ مساحة المشروع 150766م2 وتنقسم إلى 4 مناطق كل منطقة تضم العديد من الانشطة والاستعمالات تشمل ملاعب رياضية ومساحات خضراء اضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية.
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