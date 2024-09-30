وزير الإسكان التنسيق لإزالة معوقات تنفيذ مشروع سعد العبدالله لإنجازه وفق الجدول الزمني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أشاد وزير
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري بالجهود المبذولة من قبل الفريق الهندسي والإشرافي في مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الإسكاني، منوها بحرصهم على جودة تنفيذ الأعمال، والتقدم الذي يحرزه المشروع، داعياً في الوقت نفسه إلى تذليل العقبات وتجاوز أية معوقات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمشروع بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمع خلالها إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع ونسب الإنجاز المحققة التي تتجاوز 5.148 في المئة عن البرنامج الزمني الخاص بالأعمال.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن نسبة الإنجاز الفعلية في تنفيذ بند شبكة مياه صرف الأمطار تجاوزت 22 في المئة فيما يجري العمل في بنود أعمال التربة والطرق والحوائط الاستنادية وأعمال الجسور والأنفاق وشبكات المياه وخزانات الأمطار والمياه المعالجة.
وأوضحت أن عقد مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها المؤسسة على مساحة 64 كم2، ويتضمن 23551 وحدة سكنية، حيث تم البدء بالمشروع في شهر نوفمبر 2023 وتنتهي مدته التعاقدية في نوفمبر 2027 .
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