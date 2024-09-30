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وزير الإسكان التنسيق لإزالة معوقات تنفيذ مشروع سعد العبدالله لإنجازه وفق الجدول الزمني

9/30/2024 7:12:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري بالجهود المبذولة من قبل الفريق الهندسي والإشرافي في مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الإسكاني، منوها بحرصهم على جودة تنفيذ الأعمال، والتقدم الذي يحرزه المشروع، داعياً في الوقت نفسه إلى تذليل العقبات وتجاوز أية معوقات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمشروع بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمع خلالها إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع ونسب الإنجاز المحققة التي تتجاوز 5.148 في المئة عن البرنامج الزمني الخاص بالأعمال.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن نسبة الإنجاز الفعلية في تنفيذ بند شبكة مياه صرف الأمطار تجاوزت 22 في المئة فيما يجري العمل في بنود أعمال التربة والطرق والحوائط الاستنادية وأعمال الجسور والأنفاق وشبكات المياه وخزانات الأمطار والمياه المعالجة.

وأوضحت أن عقد مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها المؤسسة على مساحة 64 كم2، ويتضمن 23551 وحدة سكنية، حيث تم البدء بالمشروع في شهر نوفمبر 2023 وتنتهي مدته التعاقدية في نوفمبر 2027 .

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