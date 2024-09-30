‏الاستئناف تخلي سبيل القريفة وتحجز دعواه للحكم 21 أكتوبر

قررت محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المرشح السابق مساعد القريفة بكفالة 1000 دينار مع منعه من السفر بقضية الإساءة إلى مسند الإمارة، وحجزت الدعوى للحكم 21 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة خلال حملته الانتخابية.