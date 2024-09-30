‏الاستئناف تخلي سبيل القريفة وتحجز دعواه للحكم 21 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المرشح السابق مساعد القريفة بكفالة 1000 دينار مع منعه من السفر بقضية الإساءة إلى مسند الإمارة، وحجزت الدعوى للحكم 21 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة خلال حملته الانتخابية.
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