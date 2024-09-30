الاحتفال بانتهاء مشاريع كهرباء ومياه في قرى جنين بتمويل من حكومة اليابان

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - احتفل سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، ناكاشيما يوئيتشي، في قرية فحمة وبلدة كفر راعي في محافظة جنين، بانتهاء ممولة من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP). حضر الحفل محافظ جنين كمال أبو الرب وعدد من الشخصيات المحلية.

قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 89,129 دولارا أميركيا لمجلس قرية فحمة لحل مشكلة نقص الكهرباء وخطر خطوط الكهرباء غير المعزولة، حيث تم تركيب 6,000 متر من الكوابل ذات الحجم 95 ملم، و2,000 متر من الكوابل المعزولة ذات الحجم 50 ملم، بالإضافة إلى 200 متر من كوابل الجهد العالي تحت الأرض ومحول كهربائي جديد.

استفاد من هذا المشروع 3,500 مواطن من أهالي القرية بشكل مباشر.

وفي كفر راعي، قُدمت منحة قدرها 90,500 دولار أميركي لإعادة تأهيل وتحسين شبكة المياه في البلدة. شمل المشروع إعادة تأهيل 1,900 متر من أنابيب المياه واستبدال آلة ضخ المياه المكسورة، ما أسهم في تحسين وصول المياه إلى 3,200 شخص بشكل مباشر و15,300 شخص بشكل غير مباشر.

وأكد السفير يوئيتشي في كلمته، التزام اليابان بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان قدمت منذ عام 1993 مساعدات للفلسطينيين تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار.