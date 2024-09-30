الاحتفال بانتهاء مشاريع كهرباء ومياه في قرى جنين بتمويل من حكومة اليابان

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - احتفل سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، ناكاشيما يوئيتشي، في قرية فحمة وبلدة كفر راعي في محافظة جنين، بانتهاء مشاريع
ممولة من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP). حضر الحفل محافظ جنين كمال أبو الرب وعدد من الشخصيات المحلية.
قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 89,129 دولارا أميركيا لمجلس قرية فحمة لحل مشكلة نقص الكهرباء وخطر خطوط الكهرباء غير المعزولة، حيث تم تركيب 6,000 متر من الكوابل ذات الحجم 95 ملم، و2,000 متر من الكوابل المعزولة ذات الحجم 50 ملم، بالإضافة إلى 200 متر من كوابل الجهد العالي تحت الأرض ومحول كهربائي جديد.
استفاد من هذا المشروع 3,500 مواطن من أهالي القرية بشكل مباشر.
وفي كفر راعي، قُدمت منحة قدرها 90,500 دولار أميركي لإعادة تأهيل وتحسين شبكة المياه في البلدة. شمل المشروع إعادة تأهيل 1,900 متر من أنابيب المياه واستبدال آلة ضخ المياه المكسورة، ما أسهم في تحسين وصول المياه إلى 3,200 شخص بشكل مباشر و15,300 شخص بشكل غير مباشر.
وأكد السفير يوئيتشي في كلمته، التزام اليابان بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان قدمت منذ عام 1993 مساعدات للفلسطينيين تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار.
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