التعليم العالي تعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2024

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقدت وزارة التربية
والتعليم العالي، اليوم الاثنين، الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية في دورته الصيفية 2024.
وأوضحت الوزارة أنه تقدّم للامتحان بشقَّيه النظري والعملي في الكليات التقنية بالمحافظات الشمالية 2807 طلاب وطالبات في 20 كلية جامعية ومتوسطة.
وأشارت إلى أن الطلبة المتقدمين للامتحان توزعوا على 112 تخصصاً هندسياً وتطبيقياً، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال المالية والإدارية، والمهن الطبية المساندة، إذ عملت طواقم الوزارة على تذليل العقبات كافة لضمان وصول الطلبة واللجان الفنية إلى الامتحان بسلام، وذلك بالرغم من تضييقات الاحتلال الذي يفرض الحواجز والإغلاقات.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم عقد دورة خاصة من الامتحان لطلبة قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك، إذ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي يمنع عقد أية دورة من الامتحان هناك.
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