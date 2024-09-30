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التعليم العالي تعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2024

9/30/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية في دورته الصيفية 2024.

وأوضحت الوزارة أنه تقدّم للامتحان بشقَّيه النظري والعملي في الكليات التقنية بالمحافظات الشمالية 2807 طلاب وطالبات في 20 كلية جامعية ومتوسطة.

وأشارت إلى أن الطلبة المتقدمين للامتحان توزعوا على 112 تخصصاً هندسياً وتطبيقياً، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال المالية والإدارية، والمهن الطبية المساندة، إذ عملت طواقم الوزارة على تذليل العقبات كافة لضمان وصول الطلبة واللجان الفنية إلى الامتحان بسلام، وذلك بالرغم من تضييقات الاحتلال الذي يفرض الحواجز والإغلاقات.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم عقد دورة خاصة من الامتحان لطلبة قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك، إذ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي يمنع عقد أية دورة من الامتحان هناك.

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