التربية: فلسطين تحصد مراكز متقدمة في المنافسة الإقليمية للمنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - حققت فلسطين المركز الأول ومراكز متقدمة في المنافسة الإقليمية للمنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا لعام 2024 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمقر الجامعة العربية المفتوحة، خلال الفترة من 28-29 أيلول.
وقد شارك في هذه المنافسة ست دول تنافست في 4 محاور مختلفة، مخصصة للأعمار من 6 إلى 17 عامًا، وقد شارك في هذه المنافسة أكثر من 500 فريق إقليمي.
وشاركت وزارة التربية والتعليم العالي في هذه المنافسة من خلال الإدارة العامة للمصادر والتقنيات التربوية، بالتعاون مع الوكيل الحصري للمسابقة في فلسطين "مؤسسة أحفاد الجزري".
وتهدف هذه المنافسة إلى تنمية مهارات التصميم الهندسي، وبرمجة الروبوت وتصميمه، والذكاء الاصطناعي ضمن منهجية
STEM.
وتضمنت المشاركة استعدادات مكثفة شملت برامج تدريبية مخصصة للمعلمين والمعلمات، إلى جانب تصفيات مناطقية ووطنية تمهيدًا للمنافسة النهائية.
ورافق الوفد الفلسطيني إلى السعودية مدير تكنولوجيا التعليم مجدي معمر، وهناء عمران، والمعلمات تهاني أبو العون، وعبير ارميلة، ومنار أبو العرايس، ووكيل أحفاد الجزري هاجر أبو ارميلة.
وقد شارك من فلسطين في التحكيم الدولي للفرق غير الفلسطينية، كل من معمر وعمران من الوزارة، وخالد طميزة من جامعة بوليتكنك فلسطين، وأبو رميلة ومأمون ادعيس من أحفاد الجزري.
وفي هذا السياق، أعربت الوزارة عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدةً أن تحقيق مراكز متقدمة يعكس التزامها بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز الابتكار لدى الطلبة، وأن هذه المشاركات تسهم في تطوير المهارات التقنية وتمكين الطلبة من التميز إقليميًا ودوليًا.
وقدمت الوزارة شكرها وامتنانها لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، بمن فيهم المعلمون والمشرفون الذين أسهموا في إعداد الفرق، مشددة على أن هذا النجاح هو نتيجة للتعاون المثمر والدعم المستمر من أطراف قطاع التعليم كافة.
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