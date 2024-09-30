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التربية: فلسطين تحصد مراكز متقدمة في المنافسة الإقليمية للمنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا

9/30/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - حققت فلسطين المركز الأول ومراكز متقدمة في المنافسة الإقليمية للمنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا لعام 2024 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمقر الجامعة العربية المفتوحة، خلال الفترة من 28-29 أيلول.

وقد شارك في هذه المنافسة ست دول تنافست في 4 محاور مختلفة، مخصصة للأعمار من 6 إلى 17 عامًا، وقد شارك في هذه المنافسة أكثر من 500 فريق إقليمي.

وشاركت وزارة التربية والتعليم العالي في هذه المنافسة من خلال الإدارة العامة للمصادر والتقنيات التربوية، بالتعاون مع الوكيل الحصري للمسابقة في فلسطين "مؤسسة أحفاد الجزري".

وتهدف هذه المنافسة إلى تنمية مهارات التصميم الهندسي، وبرمجة الروبوت وتصميمه، والذكاء الاصطناعي ضمن منهجية
STEM.

وتضمنت المشاركة استعدادات مكثفة شملت برامج تدريبية مخصصة للمعلمين والمعلمات، إلى جانب تصفيات مناطقية ووطنية تمهيدًا للمنافسة النهائية.

ورافق الوفد الفلسطيني إلى السعودية مدير تكنولوجيا التعليم مجدي معمر، وهناء عمران، والمعلمات تهاني أبو العون، وعبير ارميلة، ومنار أبو العرايس، ووكيل أحفاد الجزري هاجر أبو ارميلة.


وقد شارك من فلسطين في التحكيم الدولي للفرق غير الفلسطينية، كل من معمر وعمران من الوزارة، وخالد طميزة من جامعة بوليتكنك فلسطين، وأبو رميلة ومأمون ادعيس من أحفاد الجزري.

وفي هذا السياق، أعربت الوزارة عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدةً أن تحقيق مراكز متقدمة يعكس التزامها بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز الابتكار لدى الطلبة، وأن هذه المشاركات تسهم في تطوير المهارات التقنية وتمكين الطلبة من التميز إقليميًا ودوليًا.

وقدمت الوزارة شكرها وامتنانها لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، بمن فيهم المعلمون والمشرفون الذين أسهموا في إعداد الفرق، مشددة على أن هذا النجاح هو نتيجة للتعاون المثمر والدعم المستمر من أطراف قطاع التعليم كافة.

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