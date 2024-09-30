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ميقاتي: مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وإرسال جيشنا لجنوب الليطاني

9/30/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا" مع إسرائيل، و"مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".

وأضاف: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس (مجلس النواب نبيه) برّي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع".

يتبع..

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