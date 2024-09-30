ميقاتي: مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وإرسال جيشنا لجنوب الليطاني

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا" مع إسرائيل، و"مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".
وأضاف: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس (مجلس النواب نبيه) برّي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع".
يتبع..
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