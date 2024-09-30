جيتور تتعاون مع صندوق حماية الفهود لحماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض

MENAFN - Asdaf News) كشفت جيتور، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع صندوق حماية الفهود يوم 20 سبتمبر الجاري. وتتناقص أعداد الفهود، أسرع الحيوانات البرية في العالم، بصورة متسارعة، إذ لم يتبق منها سوى 7,500 فهد. وتشير الدراسات والأبحاث إلى تقلّص مساحة الموئل الحالي للفهود بنسبة 91% بالمقارنة مع المستويات المسجلة سابقاً، نتيجة فقدان الموائل واستهداف البشر للحيوانات البرية والاتجار غير المشروع بها. وتتواجد الفهود حالياً في عدد قليل من الدول، وتسجل حضورها الأقوى في القسم الجنوبي من أفريقيا؛ في ناميبيا وبوتسوانا، وشرق أفريقيا؛ في كينيا وتنزانيا. ولا يصل ثلثي العدد المتبقي من الفهود إلى 100 فهد، وهي على وشك الانقراض. وتشتهر ناميبيا بأنها عاصمة الفهود في العالم.

وانطلاقاً من جهودها لتطوير أعمالها على مستوى العالم، تلتزم جيتور باستراتيجيتها للتنقل مع التركيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية والحفاظ على البيئات الطبيعية والثقافية المتعلقة بالتنقل. وفي إطار شراكتها مع قناة ديسكفري مطلع العام الجاري، تعرفت جيتور في زيارة إلى ناميبيا على الأوضاع القاسية التي تعيشها الفهود في أفريقيا. وبحثت الشركة عن فرص تتيح لها المساهمة في جهود الحفاظ على الفهود وتلبية الحاجة الملحّة لحماية الحياة البرية.

الشراكة مع صندوق حماية الفهود : المساهمة في الحفاظ على الفهود

تأسس صندوق حماية الفهود على يد الدكتور لوري ماركر في ناميبيا عام 1990، وسرعان ما تصدّر مشهد حماية الفهود في العالم ليصبح مركزاً رائداً عالمياً في مجال أبحاث الفهود وحمايتها. وبدأت شركة جيتور محادثاتها مع الدكتور ماركر في أبريل الماضي، ليتعاون الطرفان على إطلاق مبادرة حماية الفهود على مستوى العالم.

وشهد يوم 20 سبتمبر 2024 الإعلان الرسمي عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة جيتور وصندوق حماية الفهود خلال فعالية الإطلاق في جنوب أفريقيا. وتعتزم الشركة دعم الصندوق في تقديم الرعاية السنوية لاثنين من الفهود اليتيمة أو غير القادرة على متابعة حياتها في البرية، بالإضافة إلى التبرع بمركبتين لتحسين موائل الفهود. كما تسعى جيتور إلى التعاون مع قناة ديسكفري لإنتاج فيلم وثائقي عن حماية الفهود والترويج لمبادرة“حماية الفهود” في سائر أنحاء العالم. وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمعات وتشجيع أفرادها على المساهمة في حماية الفهود.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور لوري ماركر، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق حماية الفهود:“تتطلب حماية الفهود التزاماً طويل الأمد. وتشكل جيتور شريكاً مثالياً في هذا المجال لما تتمتع به من التزام لتحقيق أهدافها طويلة الأمد. ويسرّنا أن نحظى بدعم جيتور وترسيخ هذا التعاون لإلهام عدد أكبر من الأشخاص من أجل المشاركة في مبادرة حماية الفهود والحفاظ على التوازن البيئي في العالم“.

ومن جانبه، قال كي شواندونغ، نائب رئيس شركة جيتور للسيارات:“يسعدنا أن نشارك في هذه المهمة النبيلة انطلاقاً من إدراكنا لضرورة حماية الحياة البرية والتحديات التي تواجهها. ونطمح لتسليط الضوء على معاناة الفهود وتشجيع أعدادٍ أكبر من الأفراد والمنظمات على المساهمة في مبادرة حماية الفهود“.

التنقل وفق ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة : تعزيز استراتيجية التنقل

أصبحت ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة حالياً من التوجهات الهامة في تطور الشركات، مما دفع جيتور إلى دمج هذه الممارسات في نموذج عملها وجهود توسع أعمالها عالمياً منذ اليوم الأول.

وأطلقت جيتور في الصين برنامجاً خيرياً يحمل اسم“رحلة الأمل” لدعم جوانب التعليم والرعاية الصحية المقدمة للأطفال المحرومين. ونجحت الشركة والمستخدمون لديها منذ عام 2020 في تنظيم أكثر من 300 نشاط خيري، فضلاً عن تخصيص قسم للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على تطبيق الشركة لتشجيع المستخدمين على المشاركة في مختلف المبادرات الخيرية. كما تعتزم جيتور استضافة 2,000 فعالية خيرية خلال السنوات العشر القادمة.

وفيما يتعلق بمبادراتها العالمية، تنتهج جيتور فلسفة خاصة تقوم على إطلاق المبادرات في أماكن مختلفة من العالم لدعم مناطق أخرى، مثل إقامة الأنشطة الخيرية وحملات السلامة المرورية في أنغولا، ورعاية المركبات للرياضيين من أصحاب الهمم في البيرو، ودعم تشييد الطرقات في المناطق الريفية في كازاخستان، والتبرع لتعليم الأطفال في المملكة العربية السعودية. وتواصل جيتور من خلال هذه المبادرات تأكيد الترابط الوثيق بين التنقل وممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يوفر قيمة اجتماعية ملموسة لمختلف المناطق.

ويجدر بالذكر أن شراكة جيتور مع صندوق حماية الفهود هي أول مشروع للشركة في مجال حماية الحياة البرية، وتتزامن مع التوجهات العالمية الراهنة التي تؤكد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة. كما يعزز التعاون استراتيجية التنقل لدى شركة جيتور، ويفتح آفاقاً جديدة لرفد جهود المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم. وحضر مراسم توقيع الشراكة مع جيتور في جنوب أفريقيا بالنيابة عن صندوق حماية الفهود كلٌ من السيد كالوم أوفلاهيرتي، المتخصص في مجال الحد من العلاقة الصدامية بين الحيوانات البرية والبشر؛ والسيد مويا جاستن مويا، المسؤول الرئيسي عن حماية الفهود.

وتعتزم جيتور مواصلة التزامها بدمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في التنقل، وتشجيع مستخدميها على استكشاف كل جديد وخلق قيمة ملموسة من رحلاتهم وتحقيق السعادة الحقيقية من خلال المساهمة في رسالة المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.