Monday, 30 September 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترجيح خفض أسعار المحروقات بنسب تصل إلى %6

9/29/2024 11:54:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- رجح مطلعون في قطاع النفط انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل، بنسب تصل إلى 6 % في ظل تراجع أسعارها في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.
وأشار مطلعون إلى أن نسب خفض أسعار المحروقات الرئيسية، سوف تتراوح بين 2.2 % و6 %.
ووفقا للخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، من المقدر أن تنخفض أسعار المحروقات محليا، بنسب تتراوح ما بين 2.2 % إلى 5 %.
وقال عقل: "من المتوقع انخفاض أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل، بنحو 25 فلسا لبنزين 90 وبنسبة 2.8 % و25 فلسا لبنزين 95 بنسبة 2.2 % وانخفاض سعر لتر الديزل بنحو 35 فلسا بنسبة 5 %".
وأرجع عقل السبب في الانخفاض إلى ضعف الطلب وزيادة المعروض نتيجة تراجع أداء الاقتصاد الصيني والتحول الكبير الذي تشهده الصين إلى السيارات الكهربائية وشبح الركود الذي يهيمن على الاقتصاد الأميركي، نتيجة نسب التشغيل المنخفضة، وكذلك تجاوز بعض أعضاء أوبك الحصص المقررة لهم.
كما شهدت أوروبا أيضا، زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة الذي دفع شركات الإنتاج إلى البيع بقيمة صفر للكيلو واط، مما أعطى راحة لأوروبا بشتاء آمن من دون نقص في إمدادات الغاز المتراجعة أسعارها.
وأضاف: "في المقابل، هناك نوع من التفاؤل ساد الأسواق النفطية بعد خفض أسعار الفائدة الذي يشجع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الذي يدعم أسعار البترول، لكن يجب الانتظار، هل ستتأثر أسعار النفط بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أم لا"؟.
من جهته، توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، خفض سعر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع 30 فلسا على كل لتر، وتخفيض سعر الديزل بواقع 40 فلسا على كل لتر.
وقال الشوبكي: "إن المعدل الشهري العالمي لأسعار المشتقات النفطية تراجع بنسب ملموسة وتراجع معدل سعر النفط من 81 دولارا في آب (أغسطس) إلى 73.5 دولار في أيلول (سبتمبر) الحالي، على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، كذلك من المتوقع أن تمضي "أوبك بلس" في خطتها لزيادة الإنتاج وتخفيف تخفيض الإنتاج الطوعي في كانون الأول (ديسمبر ) المقبل، ترافق ذلك مع إعلان الصين عن تدابير واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز م. نهار السعيدات: "إن انخفاض الأسعار العالمية نتيجة زيادة العرض مقابل انخفاض الطلب، يرشح انعكاسها على المشتقات محليا بالمعدلات ذاتها".
وعليه، فمن المرجح أن يتراجع سعر البنزين بصنفيه بنحو 25 فلسا للتر الواحد، والديزل بمقدار يقارب 40 فلسا، مع الاستمرار في تثبيت أسعار مادتي الكاز والغاز المنزلي.
وفيما يتعلق بالطلب محليا، بين السعيدات أنه ضمن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع الإشارة إلى انخفاض منذ بداية العام الحالي، بنسبة تقارب 7 % مقارنة بالعام الماضي.
وخفضت الحكومة للشهر الحالي، أسعار البنزين بصنفيه والديزل للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي، بنسب تراوحت بين 2.7 % و 3.8 %، وعليه انخفض سعر البنزين 90 بمقدار 35 فلسا وبنسبة 3.8 %، ليصبح 885 فلسا بدلا من 920 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 35 فلسا بنسبة 3 %، ليصبح 1125 بدلا من 1160 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما انخفض سعر الديزل إلى 695 فلسا للتر من 715 فلسا بمقدار قرشين للتر بنسبة 2.7 %، فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

MENAFN29092024000072011014ID1108727833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث