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القطارنة: منهجية جديدة للترويج الموجه والتواصل المباشر مع المستثمرين

9/29/2024 11:54:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق منهجية جديدة لترويج الفرص المتاحة في الأردن عبر التواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين وتقديم حزم استثمارية لهم بما يتناسب مع أعمالهم وتوجهاتهم الاستثمارية.
وبين القطارنة في مقابلة مع "الغد" أن الحزم الاستثمارية التي سيتم طرحها على المستثمرين تتركز في قطاعات حيوية منها التصنيع الغذائي والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والسياحة العلاجية والرعاية الصحية والمحيكات والأدوية والطاقة والتعدين فيما تأتي ضمن أولويات العمل لتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار القطارنة إلى وجود جهود ومناقشات جادة مع صناديق استثمارية ومستثمرين لتنفيذ مشاريع حيوية بالمملكة بما يتوافق مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو الشامل المستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار بهدف إيجاد سردية واحدة عن الاستثمار بالمملكة من قبل المعنيين بهذا الملف وتوحيد الجهود واللغة عند التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى إجراء دراسات سوقية قطاعية لتحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية.
وأكد القطارنة أن الأردن يمتلك مميزات استثمارية منافسة بالمنطقة تتمثل في توفير المواد الخام والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة بمختلف القطاعات إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم والتي تمكن الشركات للوصول الى ما يزيد عن مليار ونصف مستهلك، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقطاب شركة استشارية ذات خبرة واسعة عالميا في تقديم خدمات ترويج الاستثمار للاستعانة بها بهذا المجال، بالإضافة إلى استكمال الربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالملف الاستثماري بالمملكة، إلى جانب العمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار.
ووفقًا للقطارنة، تم الربط إلكترونيًا مع دائرة الجمارك العامة ومديرية الدفاع المدني ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما يتم حاليًا استكمال الربط إلكترونيًا مع وزارة الداخلية ضمن سلسلة إجراءات ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإنهاء عمليات الأتمتة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بملف الاستثمار.
وأكد القطارنة أن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي المنبثق عنها أسهمت بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمملكة، خصوصًا فيما يتعلق بتسيير الإجراءات وأتمتة الخدمة الاستثمارية التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
وبحسب القطارنة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي نحو 254 مشروعا استثماريا، منها 153 مشروعا جديدا و 101 مشروع قائم تم توسعته، وتوزعت هذه المشاريع على العديد من القطاعات الاستثمارية، كالصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الخدمات، المستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى وجود خطط تدريبية شاملة لدى الوزارة لتعزيز قدرات موظفيها من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على تطوير مهارات التواصل وخدمة العملاء بالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة وبرامج التدريب الفني المتخصص في استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية والمنصات، مما يسهل تقديم الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وسلسة.
وقال "إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الأردن الاقتصادي، حيث تعمل الوزارة وفقًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميًا، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي المستدام عبر العمل المستمر في تحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، وتطوير إستراتيجيات فعّالة لتعزيز بيئة الاستثمار".
وأوضح أن جهود وزارة الاستثمار كذلك تنصب في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وترويج الفرص الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وأتمتها، وإتمام عملية الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مع الحرص على ضمان نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وحول آليات المتابعة والتقييم للسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، قال القطارنة، "إن الوزارة تعمل بشكل مباشر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، لمتابعة تنفيذ أولويات محرك الاستثمار الواردة في الرؤية وتقديم تقارير دورية عن سير العمل والنتائج المحققة، بحيث يتم تدقيقها وفق الآلية المعتمدة لهذه الغاية وإجراء مراجعات مستمرة للنتائج للتأكد من تحقيق الأهداف. وترفع هذه التقارير على النظام الإلكتروني للأداء الحكومي في رئاسة الوزراء مشيرا إلى أن هذه المنصة متاحة للعموم، مما يضمن الشفافية ويعزز آليات المساءلة".
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، أوضح القطارنة أن الوزارة قامت بتفعيل منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تتضمن 95 خدمة إلكترونية شاملة تقدمها الوزارة، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ولفت القطارنة إلى قيام الوزارة أيضًا بإقرار إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، والتي تتماشى مع مستهدفات الرؤية والبرامج والخطط التنفيذية الحكومية، حيث تركز الإستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والتي تتفق مع مخرجات الرؤية، منها (تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الصناعات الكيماوية، التعدين، السياحة، السياحة العلاجية والطاقة وقطاع المحيكات).
وحول آليات المتابعة مع المستثمرين، بين القطارنة أن الوزارة توفر قنوات اتصال متعددة مثل البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنصة "استثمر في الأردن"، وصوت المستثمر، والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج، بهدف التسهيل والإجابة على استفسارات المستثمرين بشكل سريع، مشيرًا إلى إنجاز آلية التظلم التي تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، أو التحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها، وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفًا فيها عدا عن إنشاء وحدة خاصة لمتابعة المستثمر تهدف إلى تقديم الدعم اللازم والاستجابة السريعة للاحتياجات والمقترحات المقدمة منهم.
وشدد القطارنة على أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع استثمارية حيوية تساهم في التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشار إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة أساسية لتسهيل هذه الشراكات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية ومنح دور رئيسي لوزارة الاستثمار ووحدة مشروعات الشراكة في دورة أي مشروع شراكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الجهة المعنية بالمشروع، المتمثلة بإعداد الدراسات التفصيلية مثل: الفنية وآلية والبيئية والاجتماعية، ومن ثم إعداد وثائق العطاء سواء لمرحلة التأهيل أو دعوة تقديم العروض، ولغاية استقبال العروض وتقييمها وإعداد عقد الشراكة حيث ينتهي دور وحدة الشراكة وتكون الجهة المعنية بالمشروع مسؤولة عن إبرام وإدارة ومتابعة العقد وهذا سيساهم في تحسين متابعة المشاريع، وتسهيل مهام بناء القدرات والتوظيف، بالإضافة إلى تحقيق إدارة كفؤة لتمويل إعداد الدراسات ووثائق العطاء.
ولفت القطارنة إلى أن الوزارة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفد السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، الذي يتضمن خمس مشاريع شراكة في مجالات النقل، والبنية التحتية، والمياه بمشاريع إضافية لدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص استثمارية.
وأوضح أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية هي السير بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع الناقل الوطني، وسكة الحديد، والطرق مدفوعة الأجر.
وحول العمل المطلوب من الأمناء العامين للوزارات بعد الخلوة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء د.جعفر حسان، قال القطارنة: "تم التوجيه والتأكيد على ضرورة تحقيق توافق تام بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول الأهداف والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجاد بتنفيذ هذه الأهداف على مختلف مستويات الجهاز التنفيذي، مع التأكيد على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة في هذا السياق".
كما تم خلال الخلوة وضع أطر العمل لزيادة التنسيق والتشاركية لتمكين كافة الجهات المعنية بالقيام بدورها على أكمل وجه لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في الأردن.

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