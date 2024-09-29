حزب الله أمام مفترق طرق: رد حازم أو الهزيمة الكاملة

MENAFN - Alghad Newspaper)ولطالما شكل نصر الله، الذي يعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، العدو اللدود لإسرائيل. ومنذ توليه منصبه عام 1992، اكتسب هالة بوصفه قاد حزباً خاض منازلات عدة مع إسرائيل، وخرج منها بمظهر المنتصر.



بعد نحو عام من فتح حزبه جبهة ((إسناد)) لحليفته حركة ((حماس)) من جنوب لبنان ضد إسرائيل، جاء اغتيال نصر الله بغارة إسرائيلية في معقله بضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة، بعد خسائر غير مسبوقة تلقاها تباعاً في الأسبوعين الأخيرين.



ويقول مدير ملف سوريا والعراق ولبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو فيمن، لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)): ((إذا لم يرد (حزب الله) في هذه المرحلة بضربة استراتيجية، مستخدماً ترسانته من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، فيمكن عندها افتراض أنه ببساطة غير قادر على فعل ذلك)). ويضيف: ((إما أن نرى رد فعل غير مسبوق من (حزب الله) أو ستكون الهزيمة الكاملة)).



و((حزب الله)) هو التشكيل الوحيد في لبنان الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990) بحجة ((مقاومة إسرائيل)) التي احتلت مناطق واسعة في جنوب البلاد بين عامي 1978 و2000. وله ترسانة أضخم من أسلحة الجيش اللبناني، بحسب خبراء.



لكن بعد نحو عام من بدء تبادله القصف مع إسرائيل، بوتيرة ارتفعت حيناً وتراجعت حيناً آخر، حوّلت إسرائيل تباعاً ثقل عمليتها العسكرية من غزة إلى لبنان، حيث أسفرت غارات كثيفة تشنها منذ الاثنين، عن مقتل المئات وتشريد نحو 120 ألف شخص من منازلهم.



((معادلة الردع))



أعقبت الغارات الكثيفة التي استهدفت بشكل رئيسي مناطق في جنوب لبنان وشرقه، تفجير الآلاف من أجهزة اتصال يستخدمها ((حزب الله)) الذي اتهم إسرائيل بالوقوف خلفها، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة نحو 3 آلاف آخرين بجروح.



وفي الأسبوع الأخير، أسفرت الضربات الإسرائيلية على بيروت عن مقتل عدد من قادة ((حزب الله)) البارزين، واحداً تلو الآخر.



ويقول الباحث في مؤسسة ((سنتشري)) سام هيلر، لـ((وكالة الصحافة الفرنسية))، إن امتناع ((حزب الله)) عن ردع إسرائيل بعد قتلها زعيمه، قد يشجعها على المضي بشكل أكبر في هجماتها ضده.



وخلال نحو عام من التصعيد عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، يرى هيلر أن ((حزب الله)) لم يستنفد بعد القدرات العسكرية التي لطالما لوّح بامتلاكها ((وافترض معظمنا أنه يحتفظ بها))، حتى عندما كثّف خصمه الغارات ضده ونفذ عمليات متقدّمة. ولا يستبعد أن تكون قدرات ((حزب الله)) ((مبالغاً فيها))، أو أنه جرى تدميرها بالكامل من إسرائيل.



ومنذ حرب صيف 2006 التي خاضها ((حزب الله)) والدولة العبرية، و((هزم فيها الإسرائيليين))، كرّس ((حزب الله))، وفق هيلر، ((معادلة الردع الطويلة الأمد)) مع إسرائيل، لكن ((يبدو واضحاً اليوم أنه لا يستطيع حماية نفسه)).



((رفع معنويات))



مع خسارة قائدهم والرجل الأكثر نفوذاً في لبنان، فإن أنصار زعيم ((حزب الله)) الذين شرّدتهم الغارات الإسرائيلية وحرمتهم أفراداً من عائلاتهم، سيتوقعون أكثر من رد رمزي، وفق محللين.



وترى الأستاذة المحاضرة في جامعة كارديف البريطانية والخبيرة في شؤون ((حزب الله)) أمل سعد، أن الحزب، الذي بات من دون قائد بعد الضربة الهائلة، سيحتاج إلى تحقيق توازن دقيق في اختيار رده.



وتتوقع أن يسعى الحزب من جهة إلى تفادي دفع إسرائيل لشنّ ((حملة قصف شامل ضد بيروت أو أنحاء لبنان))، بينما يتعيّن عليه في الوقت ذاته ((رفع معنويات)) أنصاره ومقاتليه.



وسيتعيّن على ((حزب الله)) أيضاً أن يُظهر أنه قادر على حماية شعبه، والانتقام من إسرائيل، مع الحفاظ على السلام بين مختلف المكونات الطائفية في لبنان، المنقسمة حول قضايا رئيسية بينها تحكّم ((حزب الله)) بقرار السلم والحرب.



وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري الحزب، من جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية إلى مناطق أخرى ذات مكونات طائفية مختلفة، بحثاً عن مأوى من الغارات الإسرائيلية.



ويرى الباحث في معهد ((كارنيغي)) للشرق الأوسط مهند حاج علي، أن خسائر ((حزب الله)) الأخيرة أصابته بـ((شلل))، محذراً في الوقت عينه من استبعاد الحزب عن المشهد تماماً.



ويقول: ((يتطلب الأمر قيادة جديدة، ونظام اتصالات، واستعادة سرديته والتواصل مع قاعدته الشعبية))، لكن سيكون من ((الصعب جداً تخيل زوال التنظيم بهذه السرعة)).



ولطالما كرّر كبار قادة ((حزب الله)) الإشارة إلى أن القضاء على قياديين من صفوفهم لا يؤثر على بنية الحزب العسكرية وقدراته الميدانية.



وتشرح أمل سعد في هذا السياق أن بنية ((حزب الله)) بوصفه مجموعة مسلحة، ((مصمّمة لاستيعاب صدمات مماثلة))، مشيرة على سبيل المثال، إلى مقتل القائد العسكري البارز في الحزب عماد مغنية بتفجير سيارته في دمشق عام 2008، والذي نُسب إلى إسرائيل.



وتضيف: ((عندما ينقشع الغبار، فإن أداء (حزب الله) لا يعتمد على شخص واحد))، مضيفة أن نصر الله في نهاية المطاف ((ليس شخصية أسطورية؛ بل إنسان عادي)).-(وكالات)