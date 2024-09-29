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الرسالة الملكية.. رؤية شاملة للتحديث وإعادة بناء الثقة

9/29/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جاءت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان لتشكيل الحكومة الجديدة لتضع معالم الطريق للمرحلة المقبلة في مسيرة الدولة الأردنية، حيث أكد الملك على أهمية التحديث الشامل في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، وبالأخص الشباب، في هذه العملية. في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الأردن، والتي أثرت على كافة جوانب الحياة، أصبحت أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة. هذه الأزمة، التي تعمقت بسبب تكرار الوجوه ذاتها في الحكومات المتعاقبة، أدت إلى شعور عام بالإحباط، خاصة لدى فئة الشباب الذين يشكلون العمود الفقري للمجتمع ومستقبله.
في هذا السياق، يعاني الشباب الأردني من شعور متزايد بالاغتراب عن العملية السياسية، وهو شعور تغذيه السياسات التقليدية التي لم تحقق لهم ما يطمحون إليه من فرص عمل، ومستقبل أفضل، خطاب العرش جاء ليؤكد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، مشددًا على أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق تغيير حقيقي وملموس، وأن تتحمل مسؤولياتها بفعالية وكفاءة. ولكن، يظل السؤال المطروح: هل يمكن لحكومة جديدة بوجوه قديمة أن تعيد هذه الثقة المفقودة؟
إن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا بتداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهم في الوقت ذاته الأمل الأكبر لتحقيق التغيير المطلوب، جلالة الملك لطالما أكد على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في العملية السياسية . لكن، وعلى الرغم من هذه الدعوات، ما يزال هناك شعور بأن الشباب يتم تهميشهم وعدم منحهم الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع القرار، في الرسالة الملكية، دعا الملك إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، في إشارة واضحة إلى ضرورة إشراك الشباب والاشتباك الايجابي في هذا الحوار. ولكن هذا الإشراك لا يجب أن يكون شكليًا فقط، بل يجب أن يعكس رغبة حقيقية في تغيير النهج السائد.
أحد المحاور الأساسية في الرسالة الملكية كان التحديث السياسي، الذي يشمل إعادة هيكلة المشهد الحزبي وتمكين الأحزاب السياسية من لعب دور أكبر في الحياة السياسية. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تكون هناك وجوه جديدة مقبولة في الساحة السياسية، تحمل معها رؤى وأفكارًا تتماشى مع تطلعات الشباب، التحدي هنا يكمن في مدى قدرة الحكومة على توفير بيئة سياسية تتيح للشباب الانخراط الفعلي في العمل الحزبي، بعيدًا عن الروتين التقليدي والسياسات القديمة والشباب الأردني اليوم بحاجة إلى أن يشعر بأن له دورًا حقيقيًا في صياغة المستقبل، وأن مشاركته في الحياة السياسية ليست مجرد ديكور أو صورة تجميلية.
إن الحديث عن إعادة بناء الثقة لا يجب أن يبقى في إطار الشعارات والخطابات، بل يحتاج إلى خطوات عملية تعكس جدية الدولة في هذا التوجه والرسالة الملكية كانت واضحة في الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها بجدية، وأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة التي تخدم مصالح المواطنين. من بين هذه الخطوات، يجب على الحكومة أن تعمل على تمكين الشباب من الوصول إلى المناصب القيادية، وأن تفتح لهم المجال للمشاركة في صنع السياسات، لتكون هذه السياسات أكثر تماشيًا مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، الشباب الأردني ليس مجرد فئة عمرية تحتاج إلى تمثيل رمزي، بل هم المحرك الحقيقي لأي عملية تغيير أو تحديث.
في ظل التحديث السياسي المنشود، لا يمكن أن تكتمل العملية دون إعادة هيكلة المشهد الحزبي فالأحزاب السياسية في الأردن بحاجة إلى أن تكون أكثر تمثيلًا لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، فإن إدخال وجوه جديدة وشابة في الأحزاب سيعطي دفعة قوية للعملية السياسية، وسيعيد الثقة للشارع بأن هناك تغييرًا حقيقيًا يجري وهذا يتطلب من الحكومة تسهيل انخراط الشباب في العمل الحزبي، ودعم المبادرات التي تعزز من حضورهم وتأثيرهم في الساحة السياسية.
لا شك أن إشراك الشباب في الحياة السياسية يشكل تحديًا كبيرًا، لكنه أيضًا فرصة لا يمكن التفريط بها فالشباب الأردني لديه الكثير ليقدمه، ولكنه يحتاج إلى من يثق به ويمنحه الفرصة، وخطاب العرش أشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير بيئة سياسية تسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة، وأن تكون السياسات الحكومية قادرة على تلبية تطلعات الشباب، لا أن تكون مجرد وعود براقة.
لا يمكن أن يتحقق أي تغيير حقيقي ما لم يتم الانتقال من مرحلة الخطابات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، على الحكومة الجديدة أن تلتزم بالرسالة الملكية، وأن تبدأ بتنفيذ رؤية التحديث الشامل بجدية، هذا يشمل ليس فقط وضع الخطط والبرامج، بل أيضًا التأكد من أن هذه الخطط قيد التنفيذ، وأن هناك متابعة مستمرة لقياس النتائج. ان الشباب الأردني يتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات.
الرسالة الملكية جاءت لتضع النقاط على الحروف، ولتؤكد على أهمية إشراك الشباب في عملية التحديث الشامل. هذه الفئة هي الركيزة الأساسية لمستقبل الأردن، وأي جهد لإعادة بناء الثقة لا يمكن أن ينجح دون أن يكون الشباب جزءًا حقيقيًا منه.
إن التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو أن تثبت للشباب أنها قادرة على التغيير، وأنها تعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع، هذه الفرصة يجب ألا تضيع، وعلى الجميع العمل بجدية لتحقيق هذه الرؤية، فالشباب وقود التحديث السياسي في الأردن، والاعتماد عليهم هو السبيل الوحيد لتحقيق رؤية الملك في مئوية الدولة الثانية.

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