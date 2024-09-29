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حماية الوطن.. واجب ومسؤولية

9/29/2024 8:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجميع‭ ‬تابع‭ ‬ويتابع‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خصوصا،‭ ‬والعالم‭ ‬عموما،‭ ‬من‭ ‬نزاعات‭ ‬وحروب،‭ ‬وفتن‭ ‬وأزمات،‭ ‬وتصعيد‭ ‬وتوترات،‭ ‬ومن‭ ‬آثار‭ ‬مدمرة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والمستقبل‭.. ‬هذا‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينجر‭ ‬خلفه‭ ‬أي‭ ‬عاقل،‭ ‬أو‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ ‬أي‭ ‬مواطن،‭ ‬أو‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬وحله‭ ‬أي‭ ‬فرد‭.. ‬لا‭ ‬ملجأ‭ ‬ولا‭ ‬منجى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬والأخبار‭ ‬الساخنة‭ ‬سوى‭ ‬الاحتماء‭ ‬بالوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭.‬

نعم‭.. ‬علينا‭ ‬واجبات‭ ‬إنسانية‭ ‬ودينية،‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬أخلاقية‭ ‬وحضارية،‭ ‬نتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الإخوة‭ ‬الأشقاء‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عربي،‭ ‬ومع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إنساني،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬حقوق‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والأسرة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إعلاء‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتبارات‭ ‬وانتماءات،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التلاحم‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والأمانة،‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والأسرة‭.‬

من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬وصرح‭ ‬به‭ ‬ودعا‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬باليقظة‭ ‬والوعي،‭ ‬والثبات‭ ‬والتماسك‭ ‬الوطني،‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬اتسم‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬هي‭ ‬أبلغ‭ ‬رسالة‭ ‬وطنية‭.. ‬واجب‭ ‬التمسك‭ ‬بها‭.. ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭.. ‬والدفاع‭ ‬عنها‭.‬

من‭ ‬واجب‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬الرسمي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المنابر‭ ‬الدينية،‭ ‬والمنصات‭ ‬والمواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورفض‭ ‬وشطب‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬يسيء‭ ‬للنسيج‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ويخرج‭ ‬عن‭ ‬السياق‭ ‬الوطني‭. ‬

نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬التي‭ ‬نعيشها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستلزم‭ ‬الشكر‭ ‬والدعاء،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬والتطورات‭ ‬والتصعيدات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬فإن‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والديني‭ ‬والإنساني،‭ ‬وكذلك‭ ‬هي‭ ‬المسؤولية‭ ‬التربوية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والأسرية،‭ ‬تستوجب‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬الخالص‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬والولاء‭ ‬التام‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأبناء‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬التهور‭ ‬والحماس‭ ‬المنفرط،‭ ‬أو‭ ‬التأثر‭ ‬بدعوات‭ ‬مغرضة‭ ‬ومحرضة،‭ ‬أو‭ ‬خطابات‭ ‬الانحراف‭ ‬وتشطير‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفق‭ ‬انتماءات‭ ‬غير‭ ‬وطنية‭.‬

كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬تمر‭ ‬بفتن‭ ‬وأزمات،‭ ‬ولم‭ ‬يحمها‭ ‬ويصن‭ ‬مقدراتها،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬منجزاتها‭ ‬ومكتسباتها،‭ ‬سوى‭ ‬التكاتف‭ ‬والتلاحم،‭ ‬وتماسك‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭.. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يسجله‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمم‭ ‬والدول‭.. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬ويعرفه‭ ‬كل‭ ‬متابع‭ ‬وراصد‭ ‬لما‭ ‬يدور‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭.. ‬هناك‭ ‬مجتمعات‭ ‬قام‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬فيها‭ ‬بالخروج‭ ‬عن‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬خارج‭ ‬القانون‭ ‬والنظام،‭ ‬والانجرار‭ ‬خلف‭ ‬الشعارات،‭ ‬واستغلال‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬خارجية،‭ ‬فكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬وقوع‭ ‬الانقسام‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتعطيل‭ ‬مسيرة‭ ‬الأوطان‭.‬

إن‭ ‬الحكمة‭ ‬الوطنية‭ ‬تقتضي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬الرسمية‭ ‬والبرلمانية،‭ ‬والإعلامية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتقوية‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للخروج‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬أو‭ ‬إثارة‭ ‬النعرات‭ ‬الطائفية‭ ‬والانتماءات‭ ‬الحزبية‭ ‬والأفكار‭ ‬الآيديولوجية‭.‬

وإن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬بجميع‭ ‬مكوناته،‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين،‭ ‬يعيش‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬والانسجام‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬المحطّات‭ ‬المفصلية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬حماية‭ ‬الوطن،‭ ‬والتفافه‭ ‬حول‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬والتمسك‭ ‬الثابت‭ ‬بالوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬المخططات‭ ‬والتهديدات،‭ ‬ورفض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعكر‭ ‬صفو‭ ‬الأمن‭ ‬والإخلال‭ ‬بالنظام‭.‬

وندعو‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكافة‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الحروب‭ ‬وتداعياتها‭. ‬

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