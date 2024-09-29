بوريس جونسون يكشف أنه كان على وشك اجتياح هولندا للوصول إلى لقاحات كورونا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف بوريس جونسون أنه فكر في غزو هولندا للاستيلاء على لقاحات كورونا خلال ذروة الجائحة، وفق ما نقلته «التلغراف».
وفي مذكراته، التي ستنشر الشهر المقبل، أوضح رئيس الوزراء السابق أنه طلب من القوات المسلحة دراسة إمكانية تنفيذ هجوم بحري على مستودع في مدينة لايدن.
وكان المستودع يحتوي على خمسة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، التي كان جونسون يعتقد أنها من حق بريطانيا لأنها طُورت في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، تم إبلاغه أن الخطة من غير المرجح أن تنجح، وأجبر لاحقًا على التأكيد أن فكرة غزو حليف في حلف الناتو كانت «جنونية».
وفي كتابه Unleashed ، يكشف جونسون أيضًا أنه كاد يموت من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجهود المتواصلة من قبل ممرضتين مخصصتين أنقذت حياته.
كما تناول جونسون قضية «بارتي غيت»، نافيًا أنه قضى أمسياته في داونينغ ستريت في الاحتفال «مع أصدقائه من فريق عمل كورونا ومكتب الحكومة». ووصف تقرير سو غراي عن انتهاكات قواعد الجائحة بأنه ليس إلا ادعاءات كاذبة.
ومن المعتقد أن صدور كتاب بوريس جونسون، الذي سيُنشر على أجزاء في صحيفة «ديلي ميل»، يهدد بالتغطية على مؤتمر حزب المحافظين الذي يبدأ يوم السبت، ما قد يسحب الأضواء من المرشحين الأربعة المتنافسين على قيادة الحزب، على الرغم من أن جونسون لا يخطط لحضور المؤتمر.
MENAFN29092024000055011008ID1108727560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.