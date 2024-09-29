بوريس جونسون يكشف أنه كان على وشك اجتياح هولندا للوصول إلى لقاحات كورونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مذكراته،‭ ‬التي‭ ‬ستنشر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬بحري‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لايدن‭.‬

وكان‭ ‬المستودع‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬أسترازينيكا،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬جونسون‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬بريطانيا‭ ‬لأنها‭ ‬طُورت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تنجح،‭ ‬وأجبر‭ ‬لاحقًا‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬غزو‭ ‬حليف‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬جنونية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كتابه‭ ‬ Unleashed ،‭ ‬يكشف‭ ‬جونسون‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬كاد‭ ‬يموت‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممرضتين‭ ‬مخصصتين‭ ‬أنقذت‭ ‬حياته‭.‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬جونسون‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬،‭ ‬نافيًا‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬أمسياته‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬كورونا‭ ‬ومكتب‭ ‬الحكومة‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬تقرير‭ ‬سو‭ ‬غراي‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬قواعد‭ ‬الجائحة‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭ ‬ادعاءات‭ ‬كاذبة‭.‬

ومن‭ ‬المعتقد‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬كتاب‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬الذي‭ ‬سيُنشر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬،‭ ‬يهدد‭ ‬بالتغطية‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسحب‭ ‬الأضواء‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الأربعة‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جونسون‭ ‬لا‭ ‬يخطط‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭.‬