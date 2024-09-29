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الأمريكيون يشككون في جدوى مواصلة دعم أوكرانيا بعـد إهـدار مـلـيـارات الـدولارات عـلـيـهـا بـلا فـائدة

9/29/2024 8:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشار‭ ‬السيناتور‭ ‬مايك‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬تشكيك‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وإهدار‭ ‬175‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مساعدتها‭ ‬بلا‭ ‬فائدة‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمجلة Responsible ‭ ‬ Statecraft ‭ : ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬التهور‭ ‬وإهدار‭ ‬الإمدادات‭ ‬العسكرية‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬175‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬أصبح‭ ‬الجمهوريون‭ ‬والمجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬متشككين‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬سيكونون‭ ‬أقل‭ ‬ميلا‭ ‬لتلبية‭ ‬مطالب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عندما‭ ‬سيزورنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

واتهم‭ ‬السيناتور‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بتزويد‭ ‬كييف‭ ‬بالأسلحة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬مخزونات‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأوضح‭: ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مخزونات‭ ‬احتياطية‭ ‬مخصصة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬كمساعدة‭ ‬أجنبية،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬المعارك‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬لكن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬أفرغت‭ ‬مخزوناتنا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وقوضت‭ ‬قدرتنا‭ ‬القتالية‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أوكرانيا‭.‬

والتقى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬موافقة‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬الغربية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬عمق‭ ‬روسيا،‭ ‬لكن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬تغيير‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بوليتيكو‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر،‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬ومستشارين‭ ‬ليسوا‭ ‬واثقين‭ ‬بنجاح‭ ‬خطة‭ ‬النصر‭.‬

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