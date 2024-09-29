الأمريكيون يشككون في جدوى مواصلة دعم أوكرانيا بعـد إهـدار مـلـيـارات الـدولارات عـلـيـهـا بـلا فـائدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشار السيناتور مايك لي عن ولاية يوتا الأمريكية إلى تشكيك الأمريكيين في جدوى استمرار دعم أوكرانيا بعد عامين من الإمدادات العسكرية، وإهدار 175 مليار دولار على مساعدتها بلا فائدة.
وقال لي في تصريح لمجلة Responsible Statecraft : بعد عامين من التهور وإهدار الإمدادات العسكرية وأكثر من 175 مليار دولار، أصبح الجمهوريون والمجتمع الأمريكي بشكل عام متشككين أكثر فأكثر في استمرار الدعم لأوكرانيا. وأعتقد أنهم سيكونون أقل ميلا لتلبية مطالب زيلينسكي عندما سيزورنا مرة أخرى.
واتهم السيناتور إدارة الرئيس جو بايدن بتزويد كييف بالأسلحة مباشرة من مخزونات الجيش الأمريكي.
وأوضح: هذه ليست مخزونات احتياطية مخصصة لاستخدامها كمساعدة أجنبية، بل هي الأسلحة التي قد يحتاج إليها الجيش الأمريكي في أي لحظة في ساحات المعارك ذات الأولوية وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لكن إدارة بايدن أفرغت مخزوناتنا حتى عام 2030 على الأقل، وقوضت قدرتنا القتالية بشكل لا رجعة فيه من أجل أوكرانيا.
والتقى زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الماضي في محاولة لتحقيق موافقة واشنطن على استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن في أعقاب هذه المحادثات تغيير موقفه من هذه المسألة. وكتبت صحيفة «بوليتيكو» يوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن بايدن ومستشارين ليسوا واثقين بنجاح خطة النصر.
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