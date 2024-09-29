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مشاركون في الملتقى التعريفي بجائزة المواهب: الجائزة منصة مثالية للموهوبين لإظهار قدراتهم الفنية

9/29/2024 8:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬عُقد‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفي‭ ‬بالدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭.‬

واستضاف‭ ‬اللقاء‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬عامر‭ ‬الخفش‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صابر‭ ‬والفنان‭ ‬فهد‭ ‬زينل،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬رؤاهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإخراج‭ ‬والتمثيل،‭ ‬متناولين‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهوها‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وخطوات‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬اتبعوها‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬اكتشاف‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬للمواهب‭ ‬وتطويرها‭ ‬يعدّ‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الثقافية‭ ‬والحضارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬لصقل‭ ‬المهارات‭ ‬الشبابية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭.‬

ودعا‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬الجائزة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬المسرح‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الجمهور،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والشخصية‭.‬


‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬تناول‭ ‬المخرج‭ ‬عامر‮
‬الخفش‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬والإخراج،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الممثل‭ ‬هو‭ ‬البداية‭ ‬لكل‭ ‬شيء،‭ ‬فالتجربة‭ ‬الفنية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المسرح،‭ ‬وكان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬التعلم‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬اليرموك‭. ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يتطلب‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬تسيطر‭ ‬فيه‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬المشهد‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مسارًا‭ ‬طويلاً‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صابر‭ ‬بجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للموهوبين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل،‭ ‬حيث‭ ‬تمنحهم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬منصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتطويرها‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬تجربته‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬عندما‭ ‬اكتشف‭ ‬موهبته‭ ‬في‭ ‬التمثيل‭ ‬بمساعدة‭ ‬مدرسه،‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أشاد‭ ‬الفنان‭ ‬فهد‭ ‬زينل‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعيًا‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬تجربته‭ ‬الشخصية‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مسرحيات‭ ‬صامتة،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬شعر‭ ‬بأن‭ ‬الفن‭ ‬هو‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يشده،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬اكتسب‭ ‬خبرات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسرح،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬أساتذة‭ ‬المسرح‭.‬

وقدمت‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والطلبة،‭ ‬عرضًا‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‭. ‬

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