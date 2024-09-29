مشاركون في الملتقى التعريفي بجائزة المواهب: الجائزة منصة مثالية للموهوبين لإظهار قدراتهم الفنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي نظمتها وزارة الإعلام، عُقد لقاء تعريفي بالدورة الثانية من «جائزة المواهب الإعلامية 2024» في مجال «التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح»، وذلك في الجامعة الخليجية.
واستضاف اللقاء كلا من المخرج عامر الخفش والفنان عبدالرحمن صابر والفنان فهد زينل، الذين قدموا رؤاهم وتجاربهم في مجالات الإخراج والتمثيل، متناولين التحديات التي واجهوها في مسيرتهم الفنية، وخطوات النجاح التي اتبعوها.
في مستهل اللقاء التعريفي، ألقى الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية، كلمة أكد فيها أهمية اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مملكة البحرين من خلال جائزة المواهب الإعلامية للمرة الثانية، موضحًا أن الاكتشاف المبكر للمواهب وتطويرها يعدّ عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الثقافية والحضارية في المملكة، وأن الجامعة الخليجية تسعى جاهدة لصقل المهارات الشبابية، وتعزيز التعاون مع وزارة الإعلام.
ودعا الطلبة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والتسجيل في الجائزة، مؤكدًا أهمية المسرح كخطوة أولى نحو بناء الثقة والقدرة على مواجهة الجمهور، مما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والشخصية.
من جانبه، تناول المخرج عامر
الخفش تجربته في مجال التمثيل والإخراج، قائلا: «أؤمن بأن الممثل هو البداية لكل شيء، فالتجربة الفنية تبدأ من المسرح، وكان لي شرف التعلم في معهد اليرموك. خلال تلك الفترة، أدركت أن النجاح في هذا المجال يتطلب العمل الجاد والتفاني، وخصوصًا في عصر تسيطر فيه وسائل الاتصال الاجتماعي على المشهد»، مؤكدًا أنه يجب أن نفهم أن هناك مسارًا طويلاً يتطلب منا بذل الجهود والالتزام في هذا القطاع.
من جهته، أشاد الفنان عبدالرحمن صابر بجائزة المواهب الإعلامية 2024 التي أطلقتها وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة للموهوبين، وخاصة في مجالات التمثيل، حيث تمنحهم مثل هذه الجائزة منصة لاستعراض مواهبهم وتطويرها.
وأوضح أنه بدأ مسيرته الفنية منذ 10 سنوات، حيث شارك تجربته الشخصية التي بدأت في مرحلة الثانوية عندما اكتشف موهبته في التمثيل بمساعدة مدرسه، وعمل على تطوير مهاراته من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.
من ناحيته، أشاد الفنان فهد زينل بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة جائزة المواهب الإعلامية 2024، والتي ستسهم في تعزيز المشهد الإعلامي والفني في مملكة البحرين، داعيًا جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص.
واضاف أن تجربته الشخصية بدأت منذ الطفولة عندما شارك في مسرحيات صامتة، ومنذ ذلك الحين شعر بأن الفن هو المجال الذي يشده، ومع مرور الوقت اكتسب خبرات عديدة من خلال المسرح، حيث شارك في ورش تدريبية واستفاد من توجيهات أساتذة المسرح.
وقدمت لجنة الجائزة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الفنانين والأكاديميين والطلبة، عرضًا عن جائزة المواهب الإعلامية 2024 في مجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح.
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