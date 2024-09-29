تدريس النحو باستخدام القبعات في حصص المعلمة العنود ربيعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قالت‭ ‬المعلمة‭ ‬إنها‭ ‬تقدم‭ ‬درس‭ ‬النحو‭ ‬‮«‬المثنى‭ ‬والجمع‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬القبعات،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬طالبتان‭ ‬في‭ ‬تقمص‭ ‬دور‭ ‬حديقة‭ ‬المثنى‭ ‬وحديقة‭ ‬الجمع،‭ ‬وارتداء‭ ‬القبعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬حديقة،‭ ‬متضمنةً‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لها،‭ ‬ليتم‭ ‬تدريب‭ ‬الطالبات‭ ‬على‭ ‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬والتشويق‭ ‬واللعب‭.‬

وأكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬العنود‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬الطالبات‭ ‬وإتقانهن‭ ‬للمهارات‭ ‬والكفايات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطورهن‭ ‬الشخصي‭ ‬ومهارات‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬لديهن‭.‬