تدريس النحو باستخدام القبعات في حصص المعلمة العنود ربيعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحرص الأستاذة العنود محمد ربيعة معلمة نظام فصل بمدرسة رقية الابتدائية للبنات على تقديم دروسها بأسلوب غير تقليدي، عبر ربطها بأنشطة تفاعلية حركية تساعد طالباتها في هذه المرحلة العمرية الصغيرة على الاستيعاب السريع.
وفي هذا الإطار، قالت المعلمة إنها تقدم درس النحو «المثنى والجمع» باستخدام القبعات، حيث تشارك طالبتان في تقمص دور حديقة المثنى وحديقة الجمع، وارتداء القبعة الخاصة بكل حديقة، متضمنةً الكلمات التي تنتمي لها، ليتم تدريب الطالبات على التفريق بين الكلمات في جو من التفاعل والتشويق واللعب.
وأكدت الأستاذة العنود أن هذه الاستراتيجيات أسهمت بشكل كبير في تطور مستوى الطالبات وإتقانهن للمهارات والكفايات الأساسية، كما ساعدت في دعم تطورهن الشخصي ومهارات الابتكار والإبداع لديهن.
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