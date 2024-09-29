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اليوم.. الحكم في طعن شاب خليجي ضرب رضيع صديقته حتى الموت

9/29/2024 8:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعقد‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬اليوم‭ ‬جلستها‭ ‬المقرر‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬طعن‭ ‬خليجي‭ ‬على‭ ‬سجنه‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬لإدانته‭ ‬بضرب‭ ‬رضيع‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر،‭ ‬وهي‭ ‬العقوبة‭ ‬الأشد‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬متضمناً‭ ‬ما‭ ‬أبلغت‭ ‬به‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نجلها‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬صديق‭ ‬إحدى‭ ‬صديقاتها‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬رعاية‭ ‬نجلها‭ ‬المتوفى‭ ‬حيث‭ ‬تعدى‭ ‬عليه‭ ‬المتهم‭ ‬بالضرب‭ ‬حتى‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬اخطارها‭ ‬بالواقعة؛‭ ‬فتم‭ ‬الانتقال‭ ‬لمعاينة‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭ ‬وسؤال‭ ‬الشهود‭ ‬وعند‭ ‬سؤال‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬السرير،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬وفاته‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بمواجهته‭ ‬بأقوال‭ ‬متولية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل،‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬بارتكابه‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬ندب‭ ‬المختصين‭ ‬بالطب‭ ‬الشرعي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لضبط‭ ‬وتحليل‭ ‬العينات‭ ‬والبصمات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬الكاشفة‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭.‬

وذلك‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬سدد‭ ‬عدة‭ ‬لكمات‭ ‬للطفل‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬بسبب‭ ‬بكائه‭ ‬حتى‭ ‬لفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة‭ ‬جراء‭ ‬تلك‭ ‬الضربات،‭ ‬وهو‭ ‬الإقرار‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬تطابقه‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬بشأن‭ ‬الأدلة‭ ‬الداعمة‭ ‬لثبوت‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬والدة‭ ‬الطفل‭ ‬وصديقتها‭ ‬المتولية‭ ‬رعايته‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬إهمال‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬وفاته،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬احترافهما‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬جميعاً‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭.‬

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