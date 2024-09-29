القبض على موظف بأحد محلات الذهب لاستيلائه على642 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إثر‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغاً‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المحل،‭ ‬فقد‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬التحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم،‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬بتزوير‭ ‬الفواتير‭ ‬والأرصدة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المحل‭ ‬والتلاعب‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬واستيلائه‭ ‬على‭ ‬الفروقات‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

وأكدت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬