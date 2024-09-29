القبض على موظف بأحد محلات الذهب لاستيلائه على642 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من القبض على شخص آسيوي (49 عاماً)، لاستيلائه على حوالي 642 ألف دينار من محل بيع الذهب الذي يعمل به بمنطقة الرفاع الشرقي.
وأشارت المديرية إلى أنه إثر تلقيها بلاغاً بهذا الشأن من صاحب المحل، فقد باشرت الشرطة عمليات التحري وجمع المعلومات والأدلة والقبض على المتهم، حيث اتضح أنه يقوم بتزوير الفواتير والأرصدة الصادرة عن المحل والتلاعب في الحسابات على مدى 5 سنوات، واستيلائه على الفروقات المالية بشكل يومي.
وأكدت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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