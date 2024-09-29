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طيران الخليج تمدد شراكتها مع الخطوط الجوية التايلاندية

9/29/2024 8:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرمز‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الوجهات‭ ‬المتاحة‭ ‬للمسافرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلات‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭.‬

وبموجب‭ ‬الإعلان،‭ ‬ستضيف‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عشر‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬شبكتها‭ ‬عبر‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬خطوط‭ ‬المشاركة‭ ‬بالرمز‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬وجهة،‭ ‬فيما‭ ‬ستضيف‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬6‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬شبكتها‭ ‬عبر‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬خطوط‭ ‬المشاركة‭ ‬بالرمز‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬وجهات‭.‬

وستتيح‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لمسافري‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬تخدمها‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬تايلاند،‭ ‬كما‭ ‬ستوفر‭ ‬الرحلات‭ ‬المشاركة‭ ‬بالرمز‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬سلسة‭ ‬ومريحة‭ ‬لمسافري‭ ‬الناقلتين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجزهم‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬شيانغ‭ ‬ماي‭ ‬وبوكيت‭ ‬في‭ ‬تايلاند،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وأستراليا‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬حرص‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬وتوسيع‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬المتاحة‭ ‬لمسافريهم،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬الناقلتان‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرمز‭ ‬المشترك‭ ‬وتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬خدمة‭ ‬متميز‭ ‬للمسافرين‭.‬

وأكدت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬تمديد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬رحلات‭ ‬ممتعة‭ ‬ومريحة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬عبر‭ ‬شبكاتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المرنة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬عبر‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬عن‭ ‬سرورها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتمديد‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرمز‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬تجارب‭ ‬السفر‭ ‬وتوفير‭ ‬الربط‭ ‬السلس،‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬مسافري‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬الآن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬البارزة‭ ‬مثل‭ ‬مدن‭ ‬كالقاهرة،‭ ‬الكويت،‭ ‬عمّان،‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬أثينا‭ ‬ومانشستر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وقارتي‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬عبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التايلاندية‭ ‬باستمرار‭ ‬بتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لزيادة‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬المتاحة‭ ‬لعملائها‭.‬

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