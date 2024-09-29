طيران الخليج تمدد شراكتها مع الخطوط الجوية التايلاندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تمديد اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية التايلاندية، بما يسهم في زيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين على متن رحلات كلتا الشركتين.
وبموجب الإعلان، ستضيف طيران الخليج عشر وجهات جديدة إلى شبكتها عبر الخطوط الجوية التايلاندية، ليصل إجمالي عدد خطوط المشاركة بالرمز إلى 14 وجهة، فيما ستضيف الخطوط الجوية التايلاندية 6 وجهات جديدة إلى شبكتها عبر طيران الخليج، ليصل إجمالي عدد خطوط المشاركة بالرمز إلى 8 وجهات.
وستتيح الاتفاقية لمسافري طيران الخليج الوصول إلى مدن رئيسية في آسيا وأستراليا تخدمها الخطوط الجوية التايلاندية، بالإضافة إلى وجهات داخلية في تايلاند، كما ستوفر الرحلات المشاركة بالرمز تجربة سفر سلسة ومريحة لمسافري الناقلتين، من خلال حجزهم رحلات إلى مدن مثل شيانغ ماي وبوكيت في تايلاند، بالإضافة إلى وجهات في دول أخرى تشمل إندونيسيا، ماليزيا، وأستراليا.
وتعكس هذه الخطوة حرص كل من طيران الخليج والخطوط الجوية التايلاندية على تعزيز التعاون بينهما وتوسيع خيارات السفر المتاحة لمسافريهم، حيث ستعمل الناقلتان بشكل وثيق على تنفيذ بنود اتفاقية الرمز المشترك وتقديم مستوى خدمة متميز للمسافرين.
وأكدت طيران الخليج أن تمديد الشراكة مع الخطوط الجوية التايلاندية يؤكد التزامها بتوفير رحلات ممتعة ومريحة، مضيفة أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية عبر شبكاتها، إلى جانب توفير المزيد من الخيارات المرنة، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى العديد من الوجهات المميزة في آسيا وأستراليا عبر العاصمة التايلاندية بانكوك.
من جانبها، أعربت الخطوط الجوية التايلاندية عن سرورها بالتعاون مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، لتمديد اتفاقية الرمز المشترك بينهما، مما يوفر فرصًا جديدة لتعزيز إيرادات الشركة، حيث إنه من خلال تعزيز تجارب السفر وتوفير الربط السلس، أصبح بإمكان مسافري الخطوط الجوية التايلاندية الآن الوصول إلى العديد من الوجهات البارزة مثل مدن كالقاهرة، الكويت، عمّان، الدار البيضاء، أثينا ومانشستر، بالإضافة إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وقارتي أوروبا وإفريقيا عبر مملكة البحرين، مؤكدة التزام الخطوط الجوية التايلاندية باستمرار بتعزيز سبل التعاون مع شركة طيران الخليج لزيادة خيارات السفر المتاحة لعملائها.
MENAFN29092024000055011008ID1108727551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.