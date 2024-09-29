((الجامعة الأمريكية بالبحرين)) تفتتح مختبرها ((ICE)) لتعزيز الابتكار الهندسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقيم‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكادر‭ ‬الإداري‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬والشركاء،‭ ‬والطلاب،‭ ‬وشمل‭ ‬الحفل‭ ‬جولة‭ ‬تعريفية‭ ‬بالمختبر‭ ‬الجديد‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الإمكانات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬مثل‭ ‬علم‭ ‬المعادن‭ ‬وعلوم‭ ‬المواد،‭ ‬ومقاومة‭ ‬المواد،‭ ‬والهندسة‭ ‬الجيوتقنية،‭ ‬والروبوتات‭ ‬وغيرها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬ميكانيك‭ ‬الموائع‭ ‬ومختبر‭ ‬الحراريات،‭ ‬وتخصصات‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬إضافتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬البرامج‭ ‬والطلب‭.‬

وجال‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المختبر‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ويضم‭ ‬فصولًا‭ ‬دراسية‭ ‬متكاملة‭ ‬ومساحات‭ ‬مخصصة‭ ‬للمعدات‭ ‬الهندسية،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬استكشاف‭ ‬ودراسة‭ ‬أساسيات‭ ‬الهندسة‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬أبحاث‭ ‬متقدمة‭ ‬وإجراء‭ ‬تجاربهم‭ ‬واختباراتهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬شاملة‭ ‬ومرنة‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬أدوات‭ ‬الاختبار‭ ‬والعرض‭ ‬الهندسي‭ ‬تشجع‭ ‬التفاعل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬التخصصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمحاضرين‭ ‬بث‭ ‬التجارب‭ ‬الحية‭ ‬للطلاب‭ ‬الموجودين‭ ‬داخل‭ ‬المختبر‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬تعرف‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬ ICE ‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬ومعدات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مركزًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬يتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬تجربة‭ ‬أدوات‭ ‬وتقنيات،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطبيق‭ ‬ما‭ ‬يتعلمونه‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عملية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الهندسية‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬ ICE ‮»‬‭ ‬للهندسة‭ ‬متعدد‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوب‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭. ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬المتطور‭ ‬سيوفر‭ ‬للطلاب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬مما‭ ‬سيمكنهم‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬اكتسبوه‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬نظرية‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الواقعية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أولوية‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والشراكات‮»‬‭ ‬المندرجة‭ ‬تحت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬ألبا‭ ‬للجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬تهدف‭ ‬ألبا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتضان‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المهرة‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬إنّ‭ ‬افتتاح‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬ ICE ‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬ليس‭ ‬للجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬للقطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والبحثي‭ ‬والتقني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ككل،‭ ‬مثمنا‭ ‬رعاية‭ ‬السيد‭ ‬البقالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬لهذا‭ ‬الافتتاح،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬كوك‭: ‬‮»‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المختبر‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وأن‭ ‬يشكل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬الجامعة‭ ‬الدؤوب‭ ‬وسعيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬ومتطورة‭ ‬لطلابها،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مساحة‭ ‬للتعلم،‭ ‬بل‭ ‬مركزا‭ ‬حيويا‭ ‬يوفر‭ ‬للطلاب‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والأدوات‭ ‬الممكنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬معارفهم‭ ‬النظرية‭ ‬بشكل‭ ‬عملي‭.‬‮«‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬أن‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬ ICE ‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مساحة‭ ‬تعليمية؛‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬بيئة‭ ‬ديناميكية‭ ‬تشجع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬بعمق‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية‭ ‬للهندسة،‭ ‬وتعزز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬منصة‭ ‬انطلاق‭ ‬للطلاب‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مليء‭ ‬بالفرص‭ ‬والإمكانات،‭ ‬إذ‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬بوضوح‭ ‬رؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬المتميزين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬والمساهمة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬