((الجامعة الأمريكية بالبحرين)) تفتتح مختبرها ((ICE)) لتعزيز الابتكار الهندسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتحت الجامعة الأمريكية بالبحرين ( AUBH ) مختبرها الجديد « ICE » للهندسة متعدد المجالات، وهو مختبر يشجع على التكاتف بين مختلف التخصصات الهندسية تحت سقف واحد.
يهدف المختبر إلى تعزيز البيئة التعليمية التفاعلية بالجامعة وتشجيع الابتكار والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الهندسية.
وأقيم حفل الافتتاح في 26 سبتمبر في حرم الجامعة الأمريكية بحضور علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، كما حضر الحدث مسؤولون من بابكو انرجيز، وأعضاء مجلس إدارة الجامعة الأمريكية بالبحرين، بالإضافة إلى الكادر الإداري والأكاديمي، والشركاء، والطلاب، وشمل الحفل جولة تعريفية بالمختبر الجديد للتعرف على الإمكانات النوعية التي يقدمها في عديد من المجالات مثل علم المعادن وعلوم المواد، ومقاومة المواد، والهندسة الجيوتقنية، والروبوتات وغيرها، إضافة إلى مختبر ميكانيك الموائع ومختبر الحراريات، وتخصصات أخرى يتم إضافتها بناءً على تطور البرامج والطلب.
وجال المشاركون في الحفل في أرجاء المختبر الذي يمتد على مساحة 700 متر مربع ويضم فصولًا دراسية متكاملة ومساحات مخصصة للمعدات الهندسية، مما يتيح لطلاب الجامعة استكشاف ودراسة أساسيات الهندسة والانخراط في أبحاث متقدمة وإجراء تجاربهم واختباراتهم في بيئة تعليمية شاملة ومرنة مجهزة بأحدث أدوات الاختبار والعرض الهندسي تشجع التفاعل والتعاون بين التخصصات المختلفة، إذ يمكن للمحاضرين بث التجارب الحية للطلاب الموجودين داخل المختبر أو عن بُعد.
وخلال الجولة تعرف المشاركون أيضا على ما يتميز به مختبر « ICE » من أجهزة ومعدات فريدة من نوعها في مملكة البحرين، مما يجعله مركزًا متقدمًا يتيح للطلاب تجربة أدوات وتقنيات، ويعزز من قدرة الطلاب على الابتكار وتطبيق ما يتعلمونه في بيئة عملية، ويسهم في تطوير مهاراتهم الهندسية بشكل متكامل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، علي البقالي، حرص الشركة على دعم قطاع التعليم والابتكار في مملكة البحرين، قائلًا: «إن افتتاح مختبر « ICE » للهندسة متعدد المجالات في الجامعة الأمريكية بالبحرين خير دليل على التزامنا بتمكين الشباب الموهوب وتعزيز ثقافة الابتكار. هذا المرفق المتطور سيوفر للطلاب خبرة عملية لا تقدر بثمن، مما سيمكنهم من تطبيق ما اكتسبوه من معرفة نظرية على التحديات الواقعية، وتطوير المهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في الهندسة والتكنولوجيا.
من خلال دعم المبادرات التي تتوافق مع أولوية «التعاون والشراكات» المندرجة تحت خارطة طريق ألبا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، تهدف ألبا إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في البحرين، إلى جانب احتضان الجيل الجديد من المهنيين المهرة القادرين على قيادة التقدم والازدهار في المملكة.
من جانبه، قال الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين إنّ افتتاح مختبر « ICE » يمثل إضافة نوعية ليس للجامعة الأمريكية في البحرين فحسب، بل للقطاع التعليمي والبحثي والتقني في مملكة البحرين ككل، مثمنا رعاية السيد البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا لهذا الافتتاح، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأضاف الدكتور كوك: »يسعدنا أن يتزامن افتتاح هذا المختبر مع ذكرى مرور خمس سنوات على انطلاقة الجامعة الأمريكية بالبحرين، وأن يشكل علامة فارقة في مسيرة عمل الجامعة الدؤوب وسعيها لتحقيق التميز الأكاديمي، ويعكس التزامنا العميق بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ومتطورة لطلابها، فهو ليس مجرد مساحة للتعلم، بل مركزا حيويا يوفر للطلاب أحدث التقنيات والأدوات الممكنة لتعزيز مهاراتهم وتطبيق معارفهم النظرية بشكل عملي.«
وأعرب رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين أن مختبر « ICE » ليس مجرد مساحة تعليمية؛ بل هو بيئة ديناميكية تشجع الطلاب على الانخراط بعمق في الجوانب العملية للهندسة، وتعزز التعاون بين مختلف التخصصات، كما أنه منصة انطلاق للطلاب نحو مستقبل مليء بالفرص والإمكانات، إذ يمكنهم من خلاله تطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم في مجال الهندسة الأمر الذي يعكس بوضوح رؤية الجامعة الطموحة في إعداد جيل من المهندسين المتميزين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة لمملكة البحرين والمنطقة.
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