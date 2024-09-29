فلوريان شولز.. المدافع الشرس عن «حرية التجول البرية»

من أبرز أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت تحت عنوان ((الاستدامة))، المصور الألماني فلوريان شولز، الشغوف بتصوير الطبيعة، والالتزام بالحفاظ على البيئة لأكثر من 25 عاماً. أشعلت صوره المذهلة حملات الحفاظ على البيئة بأكملها، مما جعله قوة دافعة في الحركات البيئية. يلتقط عمل فلوريان جمال الأماكن البرية بينما يدافع عن جهود الحفاظ على البيئة على نطاق واسع لحماية بعض المناطق البرية المهددة المتبقية على الكوكب.

اشتهر فلوريان بدفاعه الشرس عن ((ممرات الحياة البرية)) وهو من صاغ عبارة ((حرية التجول)) وأسس مشروع حرية التوّل، الهادف لتوسيع حركة الحفاظ على ممرات الحياة البرية الجديدة، تماماً مثل إنشاء ((يلوستون)) كأول حديقة وطنية، وهو داعم متحمس لإنشاء الممرات الوطنية كفكرة تنتشر في جميع أنحاء العالم.

صور فلوريان تظهر كثيراً على منصات مرموقة مثل ناشيونال جيوغرافيك، وجيو، ونيويورك تايمز، وبي بي سي للحياة البرية. قام بتأليف العديد من الكتب، بما في ذلك ((يلوستون إلى يوكون - حرية التجوال)) و((إلى القطب الشمالي)). فاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك ((مصور البيئة لهذا العام))، و((جائزة أنسيل آدامز)) من سييرا كلوب، والعديد من الجوائز من مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام، التي تنظمها هيئة الإذاعة البريطانية. في الفترة الأخيرة ركز فلوريان على القطب الشمالي باعتباره أحد النظم البيئية المهددة والأسرع تغيراً على وجه الأرض، فهو يأمل بكل تصميم وإرادة أن تلعب صوره دوراً في إبقاء آخر الأماكن البرية حية، ليعيشها الجيل القادم، لذا يخاطر بقضاء أسابيع في التخييم في ظروف القطب الشمالي، حاملاً معدات الكاميرا لأميال عبر أسراب سوداء من البعوض الوحشي، بعيداً عن عائلته لأشهر متتالية.

فلاش

ما تراه مستقبلاً بعين البصيرة.. قد يكون وقودك الأقوى

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي