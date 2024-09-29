7 نوفمبر الموعد النهائي لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬امتحان‭ ‬تحريري‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬والمواريث‭ ‬والوقف‭ ‬والوصية‭ ‬والهبة‭ ‬لطالبي‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬المحامين‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يدرسوا‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬مكان‭ ‬إجراء‭ ‬ذلك‭ ‬الامتحان‭ ‬بالدور‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الامتحان‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬المحامين‭ ‬أن‭ ‬يبادروا‭ ‬بإرسال‭ ‬طلباتهم‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمكتب‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

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