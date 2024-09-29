7 نوفمبر الموعد النهائي لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، قرارًا بتحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية إنه قد تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر القادم موعداً لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية والهبة لطالبي القيد في جدول المحامين ممن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية. وسوف يكون مكان إجراء ذلك الامتحان بالدور الخامس في مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ودعت الوزارة الراغبين في أداء الامتحان ممن لم يسبق لهم التقدم بطلبات القيد في جدول المحامين أن يبادروا بإرسال طلباتهم على البريد الإلكتروني الخاص بمكتب المسجل العام وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
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