محافظ الجنوبية يستقبل السفيرة اليابانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو المحافظ بالسفيرة، مبيناً سموه عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين واليابان، مشيداً سموه بالجهود الحثيثة في تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون.
من جانبها، أعربت السفيرة اليابانية عن شكرها وتقديرها لجهود واهتمام سمو محافظ المحافظة الجنوبية، نحو تعزيز إسهامات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان.
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