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محافظ الجنوبية يستقبل السفيرة اليابانية

9/29/2024 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أوكاي‭ ‬آساكو‭ ‬سفيرة‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬اليابانية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجهود‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭.‬

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