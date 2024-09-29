وزير الديوان الملكي يتسلم نسخة من كتاب ((مجلس الشورى عشرون عامًا من الحصاد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي أمس، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى التي أهدته نسخة من كتاب «مجلس الشورى.. عشرون عامًا من الحصاد 2002-2022م».
وخلال اللقاء، أشاد وزير الديوان الملكي بالجهود الطيبة لمجلس الشورى، وبالمنجزات والنجاحات المهمة
التي حققها المجلس على مدى خمسة فصول تشريعية، وبالدور الوطني الذي يضطلع به في الارتقاء بدور السلطة التشريعية وتطوير الأداء وتعزيز أوجه التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز نهج المشاركة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن تقديره للجهد الذي بذلته الدكتورة فوزية الجيب في إعداد هذا الكتاب المتميز، الذي يوثق لمحطات تاريخية لمجلس الشورى، متمنيًا لها دوام التوفيق.
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