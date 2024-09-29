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وزير الديوان الملكي يتسلم نسخة من كتاب ((مجلس الشورى عشرون عامًا من الحصاد))

9/29/2024 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أمس،‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬يوسف‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التي‭ ‬أهدته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الشورى‭.. ‬عشرون‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الحصاد‭ ‬2002‭-‬2022م‮»‬‭.‬


‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وبالمنجزات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المهمة‮
‬‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬فصول‭ ‬تشريعية،‭ ‬وبالدور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بدور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والتنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬نهج‭ ‬المشاركة،‭ ‬ويدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذلته‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الجيب‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬لمحطات‭ ‬تاريخية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

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