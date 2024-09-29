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وزير الداخلية يبحث مع السفير الكويتي تطوير التعاون الأمني

9/29/2024 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

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