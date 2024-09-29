وزير الداخلية يبحث مع السفير الكويتي تطوير التعاون الأمني

وزير الداخلية يبحث مع السفير الكويتي تطوير التعاون الأمني
التاريخ
9/29/2024 7:12:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة.
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