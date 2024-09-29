وزير الداخلية يهنئ بونجمة بتعيينه وكيلا لشؤون السلطة التشريعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه.
في بداية اللقاء، هنأ وزير الداخلية وكيل الوزارة، مشيدا بما يتمتع به من احترافية متميزة وما لديه من خبرات قانونية وتشريعية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مسؤولياته ومهامه الجديدة ومواصلة مسيرة الإخلاص والعطاء الوطني.
وأشاد بدور وكيل الوزارة لشؤون السلطة التسريعية وبصمته الواضحة في منظومة العمل والأداء، خلال توليه الأمانة العامة لمجلس النواب، معربا عن اعتزازه بهذا الأداء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.
من جهته، أعرب راشد بونجمة عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الداخلية، معبرا عن تشرفه بتولي مسؤولياته بوزارة الداخلية.
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