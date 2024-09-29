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وزير الداخلية يهنئ بونجمة بتعيينه وكيلا لشؤون السلطة التشريعية

9/29/2024 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينه‭. ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬احترافية‭ ‬متميزة‭ ‬وما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬قانونية‭ ‬وتشريعية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مسؤولياته‭ ‬ومهامه‭ ‬الجديدة‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإخلاص‭ ‬والعطاء‭ ‬الوطني‭.‬

وأشاد‭ ‬بدور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التسريعية‭ ‬وبصمته‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والأداء،‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الأداء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بتولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

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