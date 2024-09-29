أحمد حسين رئيسا تنفيذيا لغرفة تسوية المنازعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬يباشر‭ ‬اختصاصاته‭ ‬ويؤدي‭ ‬واجباته‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاستثمارية‭. ‬ويعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬شغل‭ ‬مسبقا‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليّات‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المسجّل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭. ‬وزاول‭ ‬حسين‭ ‬أعمال‭ ‬المحاماة‭ ‬كمحام‭ ‬مجاز‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬البحرينيّة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬شريكًا‭ ‬مؤسّسًا‭ ‬لمكتب‭ ‬عادل‭ ‬بوعلي‭ ‬وأحمد‭ ‬حسين‭ ‬للمحاماة‭ ‬والاستشارات‭ ‬القانونيّة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2009‭. ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬جمعيّة‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينيّة‭ ‬وانتُخب‭ ‬عضوًا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابيّة‭ ‬2007‭ - ‬2009‭. ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬سابقًا‭ ‬مشرفا‭ ‬بإدارة‭ ‬البحوث‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونيّة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامّة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعيّة‭ ‬وممثّلها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭. ‬وهو‭ ‬يُتقن‭ ‬اللغتين‭ ‬العربيّة‭ ‬والإنجليزيّة‭.‬

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