أحمد حسين رئيسا تنفيذيا لغرفة تسوية المنازعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات علي العرادي قرارا بتعيين أحمد حسين عبدالرحمن حسين رئيساً تنفيذياً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن الرئيس التنفيذي يباشر اختصاصاته ويؤدي واجباته الواردة في المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن أحمد حسين شغل مسبقا منصب المدير التنفيذي للعمليّات والقائم بأعمال المسجّل العام في الغرفة. وزاول حسين أعمال المحاماة كمحام مجاز أمام محكمة التمييز البحرينيّة حيث كان شريكًا مؤسّسًا لمكتب عادل بوعلي وأحمد حسين للمحاماة والاستشارات القانونيّة، وذلك من بداية عام 2000 حتّى نهاية أكتوبر 2009. وهو عضو سابق في جمعيّة المحامين البحرينيّة وانتُخب عضوًا لمجلس إدارتها حيث شغل منصب أمين السر في الدورة الانتخابيّة 2007 - 2009. وقد عمل سابقًا مشرفا بإدارة البحوث والشؤون القانونيّة في الهيئة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة وممثّلها أمام المحاكم. وهو يُتقن اللغتين العربيّة والإنجليزيّة.
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