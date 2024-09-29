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مقترح بإنشاء مداخل ومخارج في (البوكوارة) عقب إزالة أنابيب النفط

9/29/2024 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

رفع‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬مقترح‭ ‬عمل‭ ‬مداخل‭ ‬ومخارج‭ ‬على‭ ‬طريق‭ (‬1713‭) ‬بمجمع‭ ‬رقم‭ (‬917‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البوكوارة‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬إزالة‭ ‬أنابيب‭ ‬النفط‭ ‬الجانبية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬المتاخمة‭ ‬للموقع‭ ‬المقترح‭.‬

وينتظر‭ ‬المقترح‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬عقب‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالإجماع‭.‬

وبرر‭ ‬العضو‭ ‬المقترح‭ ‬عمل‭ ‬المداخل‭ ‬والمخارج‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬917‭ ‬بأن‭ ‬فتح‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬المذكور‭ ‬يسهل‭ ‬وصول‭ ‬الأهالي‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬1713‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الحيوية‭ ‬بسبب‭ ‬شموله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬وينتفع‭ ‬منه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سواق‭ ‬المركبات‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬المباني‭ ‬والعمران‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وما‭ ‬يرافق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬المطردة‭ ‬للحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬يكتظ‭ ‬بعدد‭ ‬المركبات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعطل‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬فإن‭ ‬إزالة‭ ‬أنابيب‭ ‬النفط‭ ‬القديمة‭ ‬مؤخرا‭ ‬ووسع‭ ‬المساحة‭ ‬الشاغرة‭ ‬حاليا‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬إنشاء‭ ‬المداخل‭ ‬والمخارج‭ ‬المقترحة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬1713‭.‬

وبحسب‭ ‬المسوغات‭ ‬الأخرى‭ ‬للمقترح،‭ ‬فإن‭ ‬تطوير‭ ‬الشارع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشكلها‭ ‬الحضاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرق‭.‬

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