مقترح بإنشاء مداخل ومخارج في (البوكوارة) عقب إزالة أنابيب النفط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع أحمد العبدالله ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الجنوبية مقترح عمل مداخل ومخارج على طريق (1713) بمجمع رقم (917) في منطقة البوكوارة بالرفاع الشرقي، وذلك بعد أن تمت إزالة أنابيب النفط الجانبية القديمة في المساحة المتاخمة للموقع المقترح.
وينتظر المقترح الرد من قبل وزير شؤون البلديات عقب التنسيق مع الجهات المعنية بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس البلدي بالإجماع.
وبرر العضو المقترح عمل المداخل والمخارج في مجمع 917 بأن فتح المنافذ على الشارع المذكور يسهل وصول الأهالي ومستخدمي الطريق إلى مناطق سكنهم مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية على الشارع الواقع على طريق 1713 الذي يعد من الشوارع الحيوية بسبب شموله العديد من المحلات والمنشآت التجارية، وينتفع منه عدد كبير من سواق المركبات بشكل يومي.
وأضاف أن هذه المنطقة تشهد زيادة في مساحات المباني والعمران والمحلات التجارية وما يرافق ذلك من الزيادة المطردة للحركة المرورية وبما أن الشارع يكتظ بعدد المركبات وخاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي يعطل انسياب الحركة المرورية، فإن إزالة أنابيب النفط القديمة مؤخرا ووسع المساحة الشاغرة حاليا ستسهم في الانتفاع منها في عمل إنشاء المداخل والمخارج المقترحة على طريق 1713.
وبحسب المسوغات الأخرى للمقترح، فإن تطوير الشارع يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة وشكلها الحضاري من خلال انسيابية الحركة المرورية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بالبنية التحتية وشبكة الطرق.
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