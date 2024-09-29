مجلس أمناء جامعة البحرين يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تلقاه‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬واهتمام،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬سوف‭ ‬يعمل‭ ‬بكل‭ ‬طاقته‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والوطنية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬المجلس‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬السابق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بتتبع‭ ‬مسار‭ ‬خريجيها‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تقريره‭ ‬للجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬لمعرفة‭ ‬نسب‭ ‬المتوظفين‭ ‬منهم‭ ‬ومواقعهم‭ ‬ومدى‭ ‬إمكانية‭ ‬استقطابهم‭ ‬لعضوية‭ ‬المجالس‭ ‬الاستشارية‭ ‬للجامعة،‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬للجامعة‭ ‬لعامي‭ ‬2022م‭ ‬و2023م‭ ‬لتقييم‭ ‬الجوانب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬للجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬بيّن‭ ‬التقريران‭ ‬واقع‭ ‬وأعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬والمقبولين،‭ ‬والفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الجامعة،‭ ‬والشراكات‭ ‬ومشاريع‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬الجامعة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وجامعات‭ ‬عالمية‭. ‬واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬هذين‭ ‬التقريرين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر؛‭ ‬أقرَّ‭ ‬المجلس‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للجامعة‭ ‬ولكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬للأعوام‭ ‬2021م‭ ‬و2022م‭ ‬و2023م

بعد‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليها‭.‬

وأعاد‭ ‬المجلس‭ ‬تشكيل‭ ‬لجانه‭ ‬الداخلية‭ ‬وتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬تقي‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬والمالية،‭ ‬وتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬الهاشمي‭ ‬رئيساً‭ ‬للّجنة‭ ‬الأكاديمية‭. ‬

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