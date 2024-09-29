Monday, 30 September 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس أمناء جامعة البحرين يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله

9/29/2024 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‮
‬45‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيله،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعة،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تلقاه‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬واهتمام،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬سوف‭ ‬يعمل‭ ‬بكل‭ ‬طاقته‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والوطنية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬المجلس‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬السابق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بتتبع‭ ‬مسار‭ ‬خريجيها‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تقريره‭ ‬للجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬لمعرفة‭ ‬نسب‭ ‬المتوظفين‭ ‬منهم‭ ‬ومواقعهم‭ ‬ومدى‭ ‬إمكانية‭ ‬استقطابهم‭ ‬لعضوية‭ ‬المجالس‭ ‬الاستشارية‭ ‬للجامعة،‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬للجامعة‭ ‬لعامي‭ ‬2022م‭ ‬و2023م‭ ‬لتقييم‭ ‬الجوانب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬للجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬بيّن‭ ‬التقريران‭ ‬واقع‭ ‬وأعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬والمقبولين،‭ ‬والفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الجامعة،‭ ‬والشراكات‭ ‬ومشاريع‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬الجامعة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وجامعات‭ ‬عالمية‭. ‬واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬هذين‭ ‬التقريرين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر؛‭ ‬أقرَّ‭ ‬المجلس‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للجامعة‭ ‬ولكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬للأعوام‭ ‬2021م‭ ‬و2022م‭ ‬و2023م
بعد‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليها‭.‬

وأعاد‭ ‬المجلس‭ ‬تشكيل‭ ‬لجانه‭ ‬الداخلية‭ ‬وتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬تقي‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬والمالية،‭ ‬وتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬الهاشمي‭ ‬رئيساً‭ ‬للّجنة‭ ‬الأكاديمية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN29092024000055011008ID1108727500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث