الجامعة الخليجية تحصل على اعتماد الجودة العالمي من وكالة QAA

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأجرت‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬مراجعةً‭ ‬شاملةً‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬مدة‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬تخللها‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬التقديم‭ ‬والمراجعة‭ ‬والزيارات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬و11‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬فريق‭ ‬المراجعة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬والعمداء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬والخرِّيجين‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التَّدريس‭ ‬وموظَّفي‭ ‬قسم‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الجامعة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬العلمية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬تقديرا‭ ‬لجودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬المقدَّم‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬إذ‭ ‬نجحت‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬في‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬المتطلَّبات‭ ‬اللَّازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزِّز‭ ‬من‭ ‬سمعتها‭ ‬كجامعة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًّا‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكَّد‭ ‬المشهداني‭ ‬أنَّ‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬ومتطلَّبات‭ ‬الجودة‭ ‬القياسيَّة‭ ‬طبقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬كلِّيَّاتها‭ ‬وإداراتها‭ ‬ومراكزها،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافَّة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والإمكانات‭ ‬اللَّازمة‭ ‬لدعمها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السِّياق،‭ ‬أثنت‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬ QAA ‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مقابلات‭ ‬متابعة‭ ‬مع‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬بهدف‭ ‬تقييم‭ ‬أدائهم‭ ‬الأكاديميِّ‭ ‬وتقديم‭ ‬ملاحظات‭ ‬بنَّاءة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستواهم،‭ ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بمشاركة‭ ‬المتخصِّصين‭ ‬في‭ ‬عمليَّة‭ ‬مراجعة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديميَّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الاستشارات‭ ‬الأكاديميَّة،‭ ‬ممَّا‭ ‬يعزِّز‭ ‬جودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬وربط‭ ‬المناهج‭ ‬باحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬الدُّكتورة‭ ‬رومبا‭ ‬روي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة،‭ ‬إنَّ‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬العالميِّ‭ ‬جاء‭ ‬تكليلاً‭ ‬للدَّعم‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كافَّة‭ ‬منسوبي‭ ‬الكلِّيَّة‭.‬

وأضافت‭ ‬رويًّا،‭ ‬أنَّ‭ ‬تحقيق‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬التَّعليميَّة‭ ‬والتَّنمويَّة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬وترتكز‭ ‬هذه‭ ‬الرُّؤية‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والتَّنافسيَّة،‭ ‬والعدالة،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬وإعداد‭ ‬أجيال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحدِّيات‭ ‬المستقبل‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬فإنَّها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬تعليميَّة‭ ‬متطوِّرة‭ ‬تعزِّز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الشَّباب‭ ‬البحرينيِّ،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التَّنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطنيِّ‭ ‬والدَّوليِّ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬وجميع‭ ‬برامجها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وعلى‭ ‬شهادة‭ ‬عضوية‭ ‬‮«‬ IET ‭ ‬ Associate ‭ ‬ Membership ‮»‬‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الهندسة‭ ‬والتقنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬

The Institution of Engineeringand Technology ‮»»‬،‭ ‬وعضوية‭ ‬رابطة‭ ‬كليات‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الجماهيري‭ (‬ ASJMC ‭)‬،‭ ‬والاعتماد‭ ‬الدُّوَليّ‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ (‬ CIPR ‭) ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬ثاني‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬كذلك‭ ‬حصلت‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬ AASCB ‭ ‬الدولية،‭ ‬واعتمادية‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ ACCA ‭. ‬

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