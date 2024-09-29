الجامعة الخليجية تحصل على اعتماد الجودة العالمي من وكالة QAA

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن البروفيسور مهنَّد المشهداني رئيس الجامعة الخليجيَّة، حصول الجامعة على اعتماد الجودة العالميِّ من وكالة ضمان الجودة في التَّعليم العالي ( QAA ) من المملكة المتحدة، جاء نتيجة استيفائها كافَّة المعايير الأكاديميَّة لمتطلَّبات الجودة والاعتماد واستيفاء المعايير العشرة للمعايير الأوروبِّيَّة العامَّة ( ESG )، تحت مراجعة الجودة الدَّوليَّة، وذلك في إطار التَّطوير المستمرِّ للعمليَّة التَّعليميَّة بكلِّيَّات الجامعة الخليجية من أجل تقديم تعليم عالٍ عالمي رصين.
وأجرت هيئة ضمان الجودة الدَّوليَّة مراجعةً شاملةً في الجامعة الخليجيَّة مدة تقرب من عام ونصف العام تخللها 3 مراحل من التقديم والمراجعة والزيارات، حيث كانت آخر زيارة من هيئة ضمان الجودة الدولية في الفترة بين 9 و11 يوليو 2024، حيث التقى فريق المراجعة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والعمداء، إلى جانب تقييم عدد من الطُّلَّاب والخرِّيجين وأعضاء هيئة التَّدريس وموظَّفي قسم ضمان الجودة وكافة منتسبي الجامعة، والاطلاع عن كثب على كل التفاصيل العلمية. وتأتي هذه المراجعة الدَّوليَّة تقديرا لجودة التَّعليم المقدَّم في الجامعة، إذ نجحت الخليجيَّة في استيفاء جميع المتطلَّبات اللَّازمة للحصول على الاعتماد من الهيئة، وهو ما يعزِّز من سمعتها كجامعة معترف بها دوليًّا خارج مملكة البحرين.
وأكَّد المشهداني أنَّ الجامعة تحرص على تطبيق معايير ومتطلَّبات الجودة القياسيَّة طبقًا للمواصفات الدَّوليَّة في جميع كلِّيَّاتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافَّة الاحتياجات والإمكانات اللَّازمة لدعمها.
وفي هذا السِّياق، أثنت هيئة ضمان الجودة QAA على جهود الجامعة الخليجيَّة في تنفيذ مقابلات متابعة مع الطُّلَّاب بهدف تقييم أدائهم الأكاديميِّ وتقديم ملاحظات بنَّاءة تسهم في تحسين مستواهم، كما أشادت بمشاركة المتخصِّصين في عمليَّة مراجعة البرامج الأكاديميَّة من خلال مجلس الاستشارات الأكاديميَّة، ممَّا يعزِّز جودة التَّعليم وربط المناهج باحتياجات سوق العمل.
وقالت الدُّكتورة رومبا روي رئيسة قسم الجودة في الجامعة الخليجيَّة، إنَّ حصول الجامعة على اعتماد الجودة العالميِّ جاء تكليلاً للدَّعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافَّة منسوبي الكلِّيَّة.
وأضافت رويًّا، أنَّ تحقيق الجامعة الخليجيَّة لاعتماد الجودة يعكس التزامها بالاستدامة التَّعليميَّة والتَّنمويَّة، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 وترتكز هذه الرُّؤية على مبادئ الاستدامة، والتَّنافسيَّة، والعدالة، وتهدف إلى تعزيز جودة التَّعليم وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحدِّيات المستقبل. من خلال حصول الجامعة على هذا الاعتماد، فإنَّها تسهم في بناء منظومة تعليميَّة متطوِّرة تعزِّز من قدرات الشَّباب البحرينيِّ، وتسهم في تحقيق أهداف التَّنمية المستدامة على المستوى الوطنيِّ والدَّوليِّ.
الجدير بالذكر أن الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي وجميع برامجها حاصلة على الثقة من هيئة جودة التعليم والتدريب، وعلى شهادة عضوية « IET Associate Membership » من مؤسسة الهندسة والتقنية بالمملكة المتحدة
The Institution of Engineeringand Technology »»، وعضوية رابطة كليات الصحافة والإعلام الجماهيري ( ASJMC )، والاعتماد الدُّوَليّ المهني من المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة ( CIPR ) ليكون بذلك الإعلام في الجامعة الخليجية ثاني برنامج أكاديمي خارج المملكة المتحدة يحصل على هذا الاعتماد، كذلك حصلت الجامعة على عضوية AASCB الدولية، واعتمادية جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا ACCA .
كلمات دالة
MENAFN29092024000055011008ID1108727498
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.