الجيش اللبناني يدعو إلى ((الوحدة)) عقب اغتيال نصرالله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حثّ‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬أفعال‭ ‬قد‭ ‬تمس‭ ‬بالسلم‭ ‬الأهلي‮»‬‭ ‬و«الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يشهد‭ ‬انقساما‭ ‬سياسيا‭ ‬وطائفيا،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مقتل‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬بغارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تهيب‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬بالمواطنين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬أفعال‭ ‬قد‭ ‬تمس‭ ‬بالسلم‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الخطيرة‭ ‬والدقيقة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وطننا‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬استمراره‭ ‬‮«‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ (...) ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططاته‭ ‬التخريبية‭ ‬وبث‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬اللبنانيين‮»‬‭. ‬وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬انتشارا‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬التي‭ ‬نزح‭ ‬إليها‭ ‬الآلاف‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.

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وأثار‭ ‬إعلان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مقتل‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الشخصية‭ ‬الشيعية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬مناصريه‭ ‬وقلقا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ودعت‭ ‬المنسقة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جنين‭ ‬هنيس‭-‬بلاسخارت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحرجة‭ ‬للبنان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يركز‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬توحد‭ ‬شعبه‭: ‬دولة‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬توفر،‭ ‬بسرعة‭ ‬وحسم،‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬العاجلة‮»‬‭. ‬

وحثّ‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اللبنانيين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬للحكومة‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مواجهةِ‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بمسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬تصون‭ ‬وحدَتَنا‭ ‬ونؤكد‭ ‬تضامننا‭ ‬لأنَّ‭ ‬من‭ ‬أهدافِ‭ ‬العدوِّ‭ ‬الاسرائيليّ‭ ‬ضربَ‭ ‬هذهِ‭ ‬الوحدةِ‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬شكّلتْ‭ ‬السلاحَ‭ ‬الاقوى‭ ‬في‭ ‬مواجهةِ‭ ‬مخططاتهِ‭ ‬الاجراميّة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬السبت‭ ‬الحداد‭ ‬الرسمي‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬مقتله‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬ولطالما‭ ‬شكل‭ ‬نصرالله،‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬حزبه‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لإسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬اكتسب‭ ‬هالة‭ ‬بوصفه‭ ‬قاد‭ ‬حزبا‭ ‬خاض‭ ‬منازلات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬وخرج‭ ‬منها‭ ‬بمظهر‭ ‬المنتصر‭. ‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬السبت‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التعالي‭ ‬عن‭ ‬الخلافات‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬قتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وقال‭ ‬الحريري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬خصوم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬محكمة‭ ‬دولية‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬بقتل‭ ‬والده‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اغتيال‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أدخل‭ ‬لبنان‭ ‬والمنطقة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬عنف‭ ‬جديدة‭. ‬إنه‭ ‬عمل‭ ‬جبان‭ ‬مدان‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬من‭ ‬قِبلنا،‭ ‬نحن‭ ‬الذين‭ ‬دفعنا‭ ‬غاليا‭ ‬من‭ ‬أحبتنا‭ ‬حين‭ ‬صار‭ ‬الاغتيال‭ ‬بديلا‭ ‬للسياسة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التضامن‭ ‬والوحدة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬يبقى‭ ‬لبنان‭ ‬فوق‭ ‬الجميع،‭ ‬فوق‭ ‬الأحزاب‭ ‬والطوائف‭ ‬والمصالح‮»‬