الجيش اللبناني يدعو إلى ((الوحدة)) عقب اغتيال نصرالله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (أ ف ب): حثّ الجيش اللبناني أمس الأحد على «عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي» و«الحفاظ على الوحدة» في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا، غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة اسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الجيش في بيان «تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا».
وأكّد الجيش استمراره «في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (...) للحفاظ على السلم الأهلي». واعتبر الجيش أن «العدو الإسرائيلي» يعمل «على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين». وأتى ذلك فيما ينفذ الجيش انتشارا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الآلاف إثر قصف إسرائيلي عنيف على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، على ما أكّد مسؤول في الجيش.
وأثار إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصرالله الشخصية الشيعية الأبرز في لبنان، حالة من الغضب في أوساط مناصريه وقلقا في لبنان. ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هنيس-بلاسخارت أمس الأحد «في هذه اللحظة الحرجة للبنان» إلى أن «يركز البلد على المصلحة المشتركة التي توحد شعبه: دولة يمكنها أن توفر، بسرعة وحسم، الاحتياجات الأمنية والإنسانية العاجلة».
وحثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته اللبنانيين في بيان جاء بعد اجتماع طارئ للحكومة إثر عودته بشكل عاجل من الأمم المتحدة في نيويورك «إلى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا ونؤكد تضامننا لأنَّ من أهدافِ العدوِّ الاسرائيليّ ضربَ هذهِ الوحدةِ التي طالما شكّلتْ السلاحَ الاقوى في مواجهةِ مخططاتهِ الاجراميّة».
وأعلنت الحكومة اللبنانية السبت الحداد الرسمي لثلاثة أيام بدءا من اليوم الاثنين على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد ساعات من تأكيد مقتله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. ولطالما شكل نصرالله، الذي يعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، العدو اللدود لإسرائيل. ومنذ توليه منصبه عام 1992، اكتسب هالة بوصفه قاد حزبا خاض منازلات عدة مع اسرائيل وخرج منها بمظهر المنتصر.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري السبت اللبنانيين إلى «التعالي عن الخلافات» بعد قتل إسرائيل الأمين العام لحزب الله. وقال الحريري الذي كان من أبرز خصوم حزب الله السياسيين في لبنان لا سيما بعد اتهام محكمة دولية عناصر في الحزب بقتل والده رفيق الحريري، في بيان «اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلا من قِبلنا، نحن الذين دفعنا غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا للسياسة». ودعا «في هذه المرحلة» إلى «التضامن والوحدة» حتى «يبقى لبنان فوق الجميع، فوق الأحزاب والطوائف والمصالح»
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