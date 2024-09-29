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افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال 2

9/29/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Amman Net) عمان نت - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، إن ملتقى الإعلام والاتصال يشكل فرصة فريدة لتبادل التجارب وتلاقح الأفكار، وسط هذا التسارع الذي يشهده العالم في مجال الإعلام والاتصال، خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تتحكم في كثير من مفاصل الحياة.
حديث المومني جاء خلال افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بنسخته الثانية "صعود التحولات وسقوط المفاهيم"، الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، ويستمر على مدار يومين متتاليين، بحضور عربي ودولي، ومشاركة ما يزيد على 500 إعلامي وإعلامية، وصانع وصانعة محتوى، وخبراء في ميدان الاتصال والتكنولوجيا، ومؤسسات دولية حقوقية وإعلامية.
وأشار إلى أن مستقبل الإعلام مرتبط بالالتزام الإعلامي بالمواثيق الأخلاقية، والمعايير المهنية، لضمان أداء الرسالة الإعلامية على أكمل وجه في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة على هذا القطاع، إضافة إلى دور الصحفيين والإعلاميين في النهوض بالعمل الإعلامي بما يتماشى مع هذا التطور.
كما أشار المومني إلى الجهود التي قادها الأردن في مجلس وزراء الإعلام العرب للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية بما يؤسس للمشهد الإعلامي في المنطقة ويحمي المحتوى العربي وحقوق الشركات والمؤسسات الإعلامية والصحفية العربية، قائلاً في هذا الصدد: "نقف أمام تحد تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكن توظيفه للبحث عن الحقيقة".
ولفت إلى أن ما ينتج عن انتشار الإشاعات من مخاطر تمس الأمن المجتمعي، واغتيال للشخصيات واعتداء على خصوصية الأفراد وبث خطاب الكراهية يتطلب من الإعلام الشفافية والسرعة في إيضاح أي حدث قبل أن يتحول إلى إشاعة، إضافة إلى أهمية مفاهيم التربية الإعلامية في المدارس والجامعات وبين جميع شرائح المجتمع.
وقال في هذا الإطار "نفخر بأن الأردن كان سباقاً في مجال إدخال مفاهيم التربية الإعلامية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، وينشط بكافة الوسائل لتوسيع المعرفة المجتمعية".
وأكد المومني، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة ومؤلمة، خاصة ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين ولبنان، الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة الأدوات الإعلامية لإيصال الصورة الحقيقية إلى العالم "إذ أن أخطر ما يحدث الآن هو اغتيال الحقيقة".
كما أكد أهمية الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوضع العالم في صورة ما يجري في المنطقة العربية لضمان تطبيق العدالة وإحلال السلام، كونها مصلحة عالمية وليس مصلحة الإقليم فقط.
من جهته، قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي: "نلتقي وسط ظروف صعبة تتجلى بالحرب على فلسطين ولبنان، من خلال الأسلحة الفتاكة، واستغلال التطور النوعي للاتصال والإعلام وتوظيفه في قتل الأبرياء"، مبيناً أن الملتقى سيقف على هذه الجوانب ومدى تأثيرها على بلداننا ومجتمعاتنا".
وأضاف "يجب أن نكون ممن يصنعون التطور في وسائل الإعلام والاتصال، لكي لا يصيبنا الندم على ما سيحدث لنا إن كنا غير واعين لما هو بحوزتنا، واستغلال العدو لوسائل التكنولوجيا المحيطة بنا".
وبين أن مهنة الصحافة التي تشهد على ما يحدث حولنا لم تعد كذلك، بل يتم قتل الصحفيين في مناطق الحروب لمنع إيصال الصورة الواقعية للأحداث، وتزييف الحقائق، مشيرا إلى أن الدول الغربية التي تدعي احترام الحريات والديمقراطية كانت وهماً ولها وجه آخر كشفت عنه حروب المنطقة، ودل على ذلك الاستهانة بأرواح الأفراد العزل، والسكوت على قتل الصحفيين.
من ناحيته، بين المدير التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي، سكوت جيفرن، أنه لا يوجد وقت أهم من الآن للحديث عن واقع الإعلام والاتصال، بسبب ما يشهده الواقع من انتهاكات للإعلام وقتل الصحفيين، والهجوم عليهم لتشويه السمعة والضغط الكبير على استدامة الصحافة، موضحا أن ذلك يشجع على إيجاد بيئة للإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤثر سلباً على أمن الصحافة والصحفيين.
وأكد ضرورة الوقوف على التحديات والآليات التي من الممكن أن تضمن حماية الصحفيين خلال تأدية واجبهم، وما يتطلبه ذلك من جهد جماعي، من خلال وضع مساحة كافية لمناقشة هذه التحديات وإبراز حلول وتوصيات حولها.
بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، سوزان عفانة، "إننا في زمن تتبدل فيه المفاهيم وتشهد فيه صناعة الصحافة والإعلام تحولات جذرية، فمن جهة يُختَطَف الرأي العام بعيدا عن المهنية وانتشار خطاب الكراهية والتضليل، ومن جهة أخرى نشهد ثورة رقمية وهي تعيد تشكيل جميع جوانب العمل الإعلامي والأدوات والعمليات إلى الإعلامي بأكمله".
‏وبالتزامن مع مرور عام على الحرب المشتعلة في المنطقة، قالت عفانة أن جلالة الملك أكد خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا عجب أن الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، فالواقع الأليم الذي يتجلى أمام الكثيرين هو أن بعض الشعوب فعليا هي فوق القانون الدولي، وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وحقوق الإنسان انتقائية، وهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الاهواء".
‏وأضافت أن انهيار الثقة بالقيم الإنسانية والأساسية والسلطة الأخلاقية جعل الحقيقة ضحية بارزة خلال الأشهر الماضية، إذ طغت "بروباجندا" وتحصن مروجوها بمعلومات مضللة عززتها صناعة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تغير تام لقيم العدالة والمساواة والحقوق الأساسية للإنسان.
وبينت أن ما يؤكد هذه الحقيقة المأساوية إحصائيات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) التي توثق مقتل 111 صحفيا وإعلاميا حتى 27 من أيلول الحالي، ما يجعل هذه السنة الأكثر دموية في تاريخ الصحافة العالمية.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي، بيير كريستوف: إن الأردن شهد في الفترة الماضية انتخابات نيابية حرص فيها على إيجاد بيئة آمنة ونزيهه لإجراء الانتخابات، وحرص أثناء العملية الانتخابية على حرية الإعلام والصحافة فيها.
وبين أن هناك مشاورات حول الحقوق الرقمية والكثير التشريعات حول الذكاء الاصطناعي والحقوق والحماية الرقمية وحماية البيانات في أوروبا، مشيرا إلى أن مدينة عمان هي الأفضل لمناقشة التحديات التي تقف في وجه حرية التعبير.
وأوضح كريستوف أن هناك جدالا تعرضت فيه الحقيقة للمخاطر، وأثر على نقل الحقيقة للعالم، خاصة في ظل تعرض ما يقارب 200 صحفي للقتل، مؤكدا أنها جريمة ضد القانون الإنساني ويجب محاسبة مرتكبيها، ولا بد للمؤسسات أن تلتقي جميعها لمناقشة التحديات التي تواجه أمن وحرية الإعلام والصحافة.
وأشارت وكيل الأمم المتحدة للتواصل العالمي، ميليسا فليمنق، في كلمة مسجلة، إلى الوضع المأساوي الذي تتعرض له غزة ولبنان من قتل ودمار، وما يحدث للصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء القيام بأعمالهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام موجودة لنقل الحقيقة وممارسة الحريات وليست للقتل وخسارة الحياة.
وبينت أن القراءات تُشير إلى ازدياد خطورة الأمر في السنوات المقبلة، بسبب التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي غدت تستخدم في التدمير والقتل والانتهاك.
وتتضمن اليوم الأول، جلسات تحدث فيها خبراء وإعلاميون عن واقع العالم العربي بعد الحرب على غزة، ونظرة على الواقع السياسي والحقوقي والإعلامي، وصراع الروايات والسرديات على منصات التواصل الاجتماعي، وقواعد تقصي الحقائق في الأزمات والحروب، والدفاع عن القضايا المجتمعية، واستدامة الإعلام، وتجارب المؤثرين وصانعي المحتوى في غزة، ومستقبل الفضائيات والتلفزيونات.
وتضمنت جلسة الخبراء والقيادات الصحفية العربية، الحديث حول نقابات الصحافة في العالم العربي ما بين الحماية والتطوير المهني.
كما شملت فعاليات اليوم الأول (مختبرات) تناقش موضوعات عدة منها، اكتشاف أشكال جديدة من السرد القصصي، وإيجاد وسائل جديدة لمحاربة المعلومات الكاذبة، والذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار.
يشار إلى أن مساء اليوم الأول، سيتضمن أمسية تكريمية للمدافعين والمدافعات عن حرية التعبير والإعلام، وشخصيات تدافع عن العدالة، والحق، والقيم الإنسانية، وسيشهد الحفل فقرات غنائية وطنية تراثية.

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