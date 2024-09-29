حسم المركز الثاني.. منتخبنا للشباب يتعادل مع نظيره الكويتي سلبياً
التاريخ
9/29/2024 7:07:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل منتخبنا الوطني للشباب مع مضيفه المنتخب الكويتي سلبياً، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثالثة، ليحسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.
وينتظر منتخبنا تحديد أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في مجموعات التصفيات، للحصول على بطاقة الوصول إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين 2025.
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