Monday, 30 September 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسم المركز الثاني.. منتخبنا للشباب يتعادل مع نظيره الكويتي سلبياً

9/29/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مع مضيفه المنتخب الكويتي سلبياً، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثالثة، ليحسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخبنا تحديد أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في مجموعات التصفيات، للحصول على بطاقة الوصول إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين 2025.

MENAFN29092024000110011019ID1108727449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث