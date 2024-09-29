حسم المركز الثاني.. منتخبنا للشباب يتعادل مع نظيره الكويتي سلبياً

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مع مضيفه المنتخب الكويتي سلبياً، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثالثة، ليحسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخبنا تحديد أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في مجموعات التصفيات، للحصول على بطاقة الوصول إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين 2025.